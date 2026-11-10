Росія атакувала переробний завод відомого агрохолдингу: його роботу зупинено

Завод з переробки сої агрохолдингу "Астарта" зазнав пошкоджень внаслідок російського авіаудару 8 листопада.

Як пише Dilo, про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що після російської атаки робота заводу була призупинена.

В "Астарті" повідомили, що жертв серед співробітників немає.

Після завершення огляду Державної служби з надзвичайних ситуацій компанія оцінить завдані збитки та втрати.

У звіті "Астарта" зауважує, що продажі соєвої олії в третьому кварталі цього року зросли на 11,8% до третього кварталу минулого року – до 12,57 тис. тонн за збільшення ціни на 17,1% – до 54,91 тис. грн, тоді як продажі соєвого шроту впали на 20,2% – до 27,70 тис. тонн за зростання ціни на 32,5% – до 20,38 тис. грн.

Про "Астарту"

Агрохолдинг "Астарта" - це провідний вертикально інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, заснований у 1993 році. Компанія обробляє понад 210 тис. га земель, займається рослинництвом, виробництвом цукру, переробкою сої, тваринництвом та біоенергетикою.

Виробничі активи холдингу також включають олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська область), сім елеваторів та біогазовий комплекс.

Агрохолдинг "Астарта" у 2025 році зафіксував суттєве погіршення фінансових показників: чистий прибуток скоротився у 4,2 раза на тлі падіння виручки на 23%.

У першій половині 2026 році компанія отримала 14,07 млн євро чистого збитку порівняно із 42,27 млн євро чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Якщо у січні-червні минулого року всі сегменти принесли чистий прибуток, то цього року в кожному з них був зафіксований збиток: у виробництві цукру замість прибутку 8,35 млн євро збиток 3,83 млн євро, у рослинництві прибуток у 20,07 млн євро змінився збитком 3,76 млн євро, у вирощування великої рогатої худоби – замість прибутку 10,68 млн євро збиток 2,41 млн євро, у переробці сої прибуток у замість 5,84 млн євро змінився збитком 2,27 млн євро.

Консолідований дохід "Астарти" за перше півріччя цього року скоротився лише на 0,1% – до 226,47 млн євро, експортні продажі склали 62% проти 61% у першому півріччі минулого року.

Варшавська фондова біржа 20 жовтня призупинила торги акціями українського агрохолдингу "Астарта" після падіння їхньої вартості на 19,14% — до 30,2 злотого (346,90 гривень).