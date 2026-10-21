Акції провідного українського агрохолдингу обвалилися: Варшавська біржа призупинила торги

Варшавська фондова біржа 20 жовтня призупинила торги акціями українського агрохолдингу "Астарта" після падіння їхньої вартості на 19,14% — до 30,2 злотого (346,90 гривень).

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на біржові дані.

Зазначається, що на початку дня акції коштували 37,25 злотого. Востаннє на рівні близько 30 злотих вони торгувалися у вересні 2024 року, тоді як у травні цього року ціна перевищувала 60 злотих.

До призупинення обсяг торгів паперами "Астарти" становив 1,52 млн злотих. За ціною 30,2 злотого капіталізація компанії становить близько 755 млн злотих, або 193,5 млн доларів.

Крім того, 20 жовтня падали й акції інших українських агрокомпаній: ІМК втратила 9,21%, "Агротон" — 1,63%, KSG Agro — 1,37%, "Мілкіленд" — 1,19%.

Загалом індекс українських акцій WIG-Ukraine з початку торгів знизився на 3,38%, тоді як основний індекс Варшавської біржі WIG20 — на 1,24%.

Про "Астарту"

Агрохолдинг "Астарта" - це провідний вертикально інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, заснований у 1993 році. Компанія обробляє понад 210 тис. га земель, займається рослинництвом, виробництвом цукру, переробкою сої, тваринництвом та біоенергетикою.

Виробничі активи холдингу також включають олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська область), сім елеваторів та біогазовий комплекс.

Агрохолдинг “Астарта” у 2025 році зафіксував суттєве погіршення фінансових показників: чистий прибуток скоротився у 4,2 раза на тлі падіння виручки на 23%.

У першій половині 2026 році компанія отримала 14,07 млн євро чистого збитку порівняно із 42,27 млн євро чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Якщо у січні-червні минулого року всі сегменти принесли чистий прибуток, то цього року в кожному з них був зафіксований збиток: у виробництві цукру замість прибутку 8,35 млн євро збиток 3,83 млн євро, у рослинництві прибуток у 20,07 млн євро змінився збитком 3,76 млн євро, у вирощування великої рогатої худоби – замість прибутку 10,68 млн євро збиток 2,41 млн євро, у переробці сої прибуток у замість 5,84 млн євро змінився збитком 2,27 млн євро.

Консолідований дохід "Астарти" за перше півріччя цього року скоротився лише на 0,1% – до 226,47 млн євро, експортні продажі склали 62% проти 61% у першому півріччі минулого року.

На початку липня «Астарта» повідомила, що розглядає продаж активу на Чернігівщині, який обробляє близько 4000 га.