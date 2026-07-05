"Астарта" продає агропідприємство на Чернігівщині: АМКУ погодив угоду

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Рідне груп оф компаніз" набути контроль над ТОВ "Чернігів Еко Плюс" — агропідприємством у Чернігівській області, що входить до структури групи "Астарта-Київ". Вартість операції та її конкретні умови сторони не розкрили.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію InVenture та повідомлення Антимонопольного комітету України.

Рішення про надання дозволу АМКУ оприлюднив 2 липня. Регулятор повідомив лише про дозвіл "Рідне груп оф компаніз" на набуття контролю над "Чернігів Еко Плюс". Матеріали щодо заяви були віднесені до інформації з обмеженим доступом, тому частку, яку планують придбати, та інші деталі угоди не оприлюднили.

"Чернігів Еко Плюс" зареєстроване в селі Андріївка Чернігівського району. Основний вид діяльності підприємства — вирощування зернових, бобових і олійних культур. Засновником компанії є фірма "Астарта-Київ", а сама компанія також вказана у переліку аграрних підприємств на сайті групи.

Покупцем виступає зареєстроване в Києві ТОВ "Рідне груп оф компаніз". Компанію засновано у червні 2025 року, її директором є Сергій Ковальчук. За даними InVenture, товариство входить до консорціуму "Ridne", а його кінцевими бенефіціарами є Сергій Ковальчук та Олексій Хворостяний.

Група "Астарта-Київ" працює у рослинництві, виробництві цукру, переробці сої, молочному тваринництві та біоенергетиці. Компанія є публічною, її акції котируються на Варшавській фондовій біржі.

Публічних даних про ціну активу, строки завершення угоди та подальші плани нового власника щодо підприємства наразі немає. Дозвіл АМКУ дає сторонам можливість завершити оформлення операції.

Нагадаємо, агропромхолдинг “Астарта” провів масштабне оновлення парку сільськогосподарської техніки напередодні весняно-польових робіт.