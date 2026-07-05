"Астарта" продает агропредприятие в Черниговской области: АМКУ согласовал соглашение

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Родное групп оф компаниз" вступить в контроль над ООО "Чернигов Эко Плюс" — агропредприятием в Черниговской области, входящем в структуру группы "Астарта-Киев". Стоимость сделки и ее конкретные условия стороны не раскрыли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию InVenture и сообщение Антимонопольного комитета Украины.

Решение о предоставлении разрешения АМКУ обнародовало 2 июля. Регулятор сообщил лишь о разрешении "Родной групп оф компаниз" на получение контроля над "Чернигов Эко Плюс". Материалы по заявлению были отнесены к информации с ограниченным доступом, поэтому часть, которую планируют приобрести, и другие детали соглашения не обнародовали.

"Чернигов Эко Плюс" зарегистрировано в селе Андреевка Черниговского района. Основной вид деятельности предприятия – выращивание зерновых, бобовых и масличных культур. Основателем компании является фирма "Астарта-Киев", а сама компания также указана в перечне аграрных предприятий на сайте группы.

Покупателем выступает зарегистрированное в Киеве ООО "Родное групп оф компаниз". Компания основана в июне 2025 года, ее директором является Сергей Ковальчук. По данным InVenture, общество входит в консорциум "Ridne", а его конечными бенефициарами являются Сергей Ковальчук и Алексей Хворостяный.

Группа "Астарта-Киев" работает в растениеводстве, производстве сахара, переработке сои, молочном животноводстве и биоэнергетике. Компания публичная, ее акции котируются на Варшавской фондовой бирже.

Публичных данных о цене актива, сроках завершения сделки и дальнейших планах нового владельца относительно предприятия пока нет. Разрешение АМКУ дает сторонам возможность завершить оформление сделки.

Напомним, агропромхолдинг "Астарта" провел масштабное обновление парка сельскохозяйственной техники в преддверии весенне-полевых работ.