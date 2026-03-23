- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинский производитель сахара инвестировал 5,2 млн долларов в технику перед посевной
Один из крупнейших производителей сахара в Украине агропромхолдинг "Астарта" провел масштабное обновление парка сельскохозяйственной техники в преддверии весенне-полевых работ.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
Для нужд агропроизводства в этом году приобрели более 50 единиц техники и комплектующих общей стоимостью более 5,2 млн. долларов США.
Среди них тяжелые и малые тракторы, посевные комплексы, сеялки точного высева и другое оборудование, необходимое для качественной обработки почвы.
В компании отмечают, что основная часть техники уже доставлена на производственные локации холдинга и полностью готова к эксплуатации. Регулярное обновление активов позволяет компании оптимизировать процессы обработки и сохранять плодородие земель.
По словам операционного директора компании Василия Хмелюка, системные инвестиции в оборудование направлены не только на стабильный результат, но и уменьшение операционных расходов.
Новая техника позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и сократить углеродный след от производственной деятельности.
Использование современных машин помогает агрохолдингу внедрять технологии точного земледелия и использовать ресурсы.
В целом в течение 2025 года агрохолдинг инвестировал в модернизацию и обновление собственного парка техники около 22 млн долларов.
Ранее сообщалось, что весенняя посевная в Украине может столкнуться с рядом экономических вызовов, среди которых дефицит минеральных удобрений и возможные перебои с дизельным топливом. В частности, прогнозируется, что цены на аммиачную селитру и карбамид могут вырасти .