Украинский производитель сахара инвестировал 5,2 млн долларов в технику перед посевной

Астарта готовится к весенним работам / Depositphotos

Один из крупнейших производителей сахара в Украине агропромхолдинг "Астарта" провел масштабное обновление парка сельскохозяйственной техники в преддверии весенне-полевых работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Для нужд агропроизводства в этом году приобрели более 50 единиц техники и комплектующих общей стоимостью более 5,2 млн. долларов США.

Среди них тяжелые и малые тракторы, посевные комплексы, сеялки точного высева и другое оборудование, необходимое для качественной обработки почвы.

В компании отмечают, что основная часть техники уже доставлена на производственные локации холдинга и полностью готова к эксплуатации. Регулярное обновление активов позволяет компании оптимизировать процессы обработки и сохранять плодородие земель.

По словам операционного директора компании Василия Хмелюка, системные инвестиции в оборудование направлены не только на стабильный результат, но и уменьшение операционных расходов.

Новая техника позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и сократить углеродный след от производственной деятельности.

Использование современных машин помогает агрохолдингу внедрять технологии точного земледелия и использовать ресурсы.

В целом в течение 2025 года агрохолдинг инвестировал в модернизацию и обновление собственного парка техники около 22 млн долларов.

Ранее сообщалось, что весенняя посевная в Украине может столкнуться с рядом экономических вызовов, среди которых дефицит минеральных удобрений и возможные перебои с дизельным топливом. В частности, прогнозируется, что цены на аммиачную селитру и карбамид могут вырасти .

Автор:
Татьяна Бессараб