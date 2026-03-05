Дефицит удобрений и дизеля: какие риски для весенней посевной

Весенняя посевная кампания в Украине может столкнуться с рядом экономических вызовов. Основные риски – дефицит минеральных удобрений и возможные перебои с дизельным топливом. В частности, прогнозируется, что цены на аммиачную селитру и карбамид могут вырасти на 4-5%.

Об этом Delo.ua рассказал генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко и координатор комитета операторов рынка удобрений УКАБ Евгений Барков.

Какие угрозы для будущей посевной

В Украине достаточный уровень продуктивной влаги в почве для весенне-полевых работ, отметил Хоменко.

Однако не хватает около 200 тыс. тонн аммиачной селитры, учитывая удары по украинской портовой инфраструктуре, заявил собеседник Delo.ua.

"Украинский клуб аграрного бизнеса" уже обратился в Министерство инфраструктуры с инициативой разрешить работать с известняковой селитрой как заменителем, который является невзрывоопасным, поэтому с ним можно работать в портах. Вопрос сейчас находится в процессе согласования, рассказал гендиректор УКАБ.

Ежегодная потребность украинского аграрного сектора в аммиачной селитре – более 1,2 млн тонн, по данным Latifundist.

В целом потребление удобрений в 2025 году выросло до 5,2 млн. тонн против 4,7 млн. тонн в 2023 году.

"Часть заранее сформировавших запасы компаний дефицита не испытают. В то же время другие игроки рынка сообщают о недостатке", — сказал Хоменко.

Координатор комитета операторов рынка удобрений УКАБ Барков объяснил, что рынок аграрной продукции устроен таким образом, что не производитель устанавливает цены на свою продукцию, а любое увеличение себестоимости несет ощутимое влияние.

Импортеры уже сменили логистические пути и конечному потребителю приходится платить за это дополнительно от 40 долларов на тонну, сказал Барков.

"В марте-апреле можем ожидать аммиачную селитру от 27 000 гривен, карбамид от 30 000 гривен. Соответственно, каждый агропроизводитель будет решать для себя, способен ли он внести удобрения в полном объеме или придется принимать другие стратегии", — отметил он.

Также эксперт добавил, что аммиачную селитру в феврале покупали по 26 000 грн., а карбамид по 28 500 грн.

"Цена будет расти и дальше", — подытожил Барков.

Дизель: риск ценовых колебаний

Еще один фактор риска для посевной кампании – обеспечение дизельным топливом. Словакия и Венгрия отказались экспортировать дизельное топливо в Украину. Это может повлиять на рынок, подчеркнул эксперт.

"Ежегодная доля поставок из этих стран составляла около 5% украинского потребления. Именно такой объем приходится на потребности агросектора в период весенне-полевых работ. Хотя речь не идет о критическом дефиците, возможные ценовые колебания будут непосредственно влиять на себестоимость производства", - отметил гендиректор УКАБ.

Семена, техника и финансы – без существенных рисков

Относительно обеспечения семенами проблем не отслеживается. Что касается техники, то многие компании реинвестировали средства в обновление своих парков, закупку техники, рассказал Хоменко.

"По финансовым ресурсам, по существу, прошлый год был достаточно успешным для сельскохозяйственных производителей. Поэтому финансовая обеспеченность в удовлетворительном состоянии", — добавил он.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль сообщал Delo.ua, что из-за нехватки удобрений есть риск, что страна может недобрать до 10% урожая зерновых. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн.