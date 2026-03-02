Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок удобрений в Украине остается нестабильным и сохраняет зависимость от импорта

удобрения
Рынок удобрений в Украине остается нестабильным

Рынок удобрений в Украине остается нестабильным из-за сочетания влияния России и мировых тенденций. В частности, российские и белорусские поставки калия и моноаммонийфосфата влияют на цены и доступность NPK, в то время как европейский рынок определяет цены на NP-удобрения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Агропортал".

Зависимость Украины от импорта остается высокой: производство удобрений составляет менее 2 млн. т в год, тогда как импорт NPK и NP сократился до 700 тыс. т и 433 тыс. т соответственно. Особенно нестабильный рынок азотных удобрений – карбамид в Украине почти не производится (85% импортный), а аммиачная селитра и КАС зависят от мощностей отдельных заводов.

Калий играет ключевую роль в урожайности и качестве сельхозкультур. Мировые лидеры производства – Канада, Россия и Беларусь – контролируют большую часть рынка, что поддерживает высокие цены на хлористый калий ($360-364/т в 2026 году).

Импорт нитратных удобрений морем затруднен из-за военных рисков — атаки на порты и суда делают снабжение опасным. Основными поставщиками селитры остаются Польша и Болгария, хотя цены для Украины гораздо выше, чем на внутренних рынках этих стран.

Несмотря на сложности, рынок демонстрирует положительную тенденцию: потребление удобрений в 2025 году выросло до 5,2 млн т против 4,7 млн т в 2023 году. Однако дефицит отдельных продуктов, в частности аммиачной селитры, сохраняется, а ограниченное производство и высокие импортные цены угрожают недовнесением NP и NPK и потерями урожайности.

Аналитики подчеркивают, что стабильность рынка зависит от диверсификации поставок, развития внутреннего производства и контроля мировых цен на калий и фосфорные удобрения.

Напомним, в январе 2026 года объемы импорта технического аммофоса марки 12:61 в Украину превысили 6 тыс. тонн. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4,6 раза больше, чем в 2024 году.

Автор:
Татьяна Гойденко