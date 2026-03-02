Рынок удобрений в Украине остается нестабильным и сохраняет зависимость от импорта

Рынок удобрений в Украине остается нестабильным из-за сочетания влияния России и мировых тенденций. В частности, российские и белорусские поставки калия и моноаммонийфосфата влияют на цены и доступность NPK, в то время как европейский рынок определяет цены на NP-удобрения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Агропортал".

Зависимость Украины от импорта остается высокой: производство удобрений составляет менее 2 млн. т в год, тогда как импорт NPK и NP сократился до 700 тыс. т и 433 тыс. т соответственно. Особенно нестабильный рынок азотных удобрений – карбамид в Украине почти не производится (85% импортный), а аммиачная селитра и КАС зависят от мощностей отдельных заводов.

Калий играет ключевую роль в урожайности и качестве сельхозкультур. Мировые лидеры производства – Канада, Россия и Беларусь – контролируют большую часть рынка, что поддерживает высокие цены на хлористый калий ($360-364/т в 2026 году).

Импорт нитратных удобрений морем затруднен из-за военных рисков — атаки на порты и суда делают снабжение опасным. Основными поставщиками селитры остаются Польша и Болгария, хотя цены для Украины гораздо выше, чем на внутренних рынках этих стран.

Несмотря на сложности, рынок демонстрирует положительную тенденцию: потребление удобрений в 2025 году выросло до 5,2 млн т против 4,7 млн т в 2023 году. Однако дефицит отдельных продуктов, в частности аммиачной селитры, сохраняется, а ограниченное производство и высокие импортные цены угрожают недовнесением NP и NPK и потерями урожайности.

Аналитики подчеркивают, что стабильность рынка зависит от диверсификации поставок, развития внутреннего производства и контроля мировых цен на калий и фосфорные удобрения.

Напомним, в январе 2026 года объемы импорта технического аммофоса марки 12:61 в Украину превысили 6 тыс. тонн. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4,6 раза больше, чем в 2024 году.