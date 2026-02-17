Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дефицит удобрений и угроза потери урожая: аграрии призывают разрешить импорт известняково-аммиачной селитры

удобрения
Как дефицит селитры может повлиять на урожай? / Freepik

Всеукраинский Аграрный Совет (УАР) и Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) обратились в правительственные министерства с призывом срочно разрешить импорт известняково-аммиачной селитры через морские порты. Причиной послужила критическая нехватка азотных удобрений перед весенней посевной, которая уже грозит сокращением урожая до 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ВАР.

Азотные удобрения под угрозой

После атак россии на портовую инфраструктуру был введен запрет на перевалку, хранение и транспортировку ряда грузов, в том числе аммиачной и известняково-аммиачной селитры. В то же время ассоциации отмечают, что включение известняково-аммиачной селитры в перечень взрывоопасных грузов не имеет научного обоснования.

По их данным, международные и национальные стандарты классифицируют ВАС как безопасное вещество. В частности, согласно UN Model Regulations, селитра группы UN 2071 не взрывоопасна, а марки А и Б с массовой долей азота до 28% признаются негорючими и пожаро- и взрывоопасными.

Из-за запрета на импорт и падение внутреннего производства рынок уже столкнулся с дефицитом. По состоянию на февраль 2026 года недостаток оценивается в 100-170 тыс. тонн. Производство аммиачной селитры сократилось почти вдвое – с 1,99 млн тонн в 2024–2025 годах до 1,016 млн тонн в сезоне 2025–2026 из-за атак на инфраструктуру и перебои с электроснабжением.

ВАР и УКАБ предупреждают, что последствия дефицита могут носить системный характер для экономики. Приблизительно на половине почв аммиачную селитру можно заменить известняково-аммиачной, однако аграрии фактически лишены к ней доступа.

Ассоциации поддерживают меры безопасности в условиях войны, но предлагают ввести контролируемый импорт по четким параметрам. В частности, предлагается разрешение ввоза через дунайские порты для продукции с содержанием аммиачной селитры до 80% (массовая доля азота до 27,52%) и через черноморские порты до 70% (массовая доля азота до 24,08%).

Авторы обращения отмечают необходимость оперативного решения перед весенней посевной, ведь от доступности азотных удобрений зависит не только урожай, но и стабильность агроэкспорта и продовольственная безопасность Украины.

Delo.ua сообщало, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет. Кроме того, дефицит удобрений чревато недобором до 10% урожая зерновых.

Автор:
Ольга Опенько