Дефицит удобрений и угроза потери урожая: аграрии призывают разрешить импорт известняково-аммиачной селитры

Всеукраинский Аграрный Совет (УАР) и Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) обратились в правительственные министерства с призывом срочно разрешить импорт известняково-аммиачной селитры через морские порты. Причиной послужила критическая нехватка азотных удобрений перед весенней посевной, которая уже грозит сокращением урожая до 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ВАР.

Азотные удобрения под угрозой

После атак россии на портовую инфраструктуру был введен запрет на перевалку, хранение и транспортировку ряда грузов, в том числе аммиачной и известняково-аммиачной селитры. В то же время ассоциации отмечают, что включение известняково-аммиачной селитры в перечень взрывоопасных грузов не имеет научного обоснования.

По их данным, международные и национальные стандарты классифицируют ВАС как безопасное вещество. В частности, согласно UN Model Regulations, селитра группы UN 2071 не взрывоопасна, а марки А и Б с массовой долей азота до 28% признаются негорючими и пожаро- и взрывоопасными.

Из-за запрета на импорт и падение внутреннего производства рынок уже столкнулся с дефицитом. По состоянию на февраль 2026 года недостаток оценивается в 100-170 тыс. тонн. Производство аммиачной селитры сократилось почти вдвое – с 1,99 млн тонн в 2024–2025 годах до 1,016 млн тонн в сезоне 2025–2026 из-за атак на инфраструктуру и перебои с электроснабжением.

ВАР и УКАБ предупреждают, что последствия дефицита могут носить системный характер для экономики. Приблизительно на половине почв аммиачную селитру можно заменить известняково-аммиачной, однако аграрии фактически лишены к ней доступа.

Ассоциации поддерживают меры безопасности в условиях войны, но предлагают ввести контролируемый импорт по четким параметрам. В частности, предлагается разрешение ввоза через дунайские порты для продукции с содержанием аммиачной селитры до 80% (массовая доля азота до 27,52%) и через черноморские порты до 70% (массовая доля азота до 24,08%).

Авторы обращения отмечают необходимость оперативного решения перед весенней посевной, ведь от доступности азотных удобрений зависит не только урожай, но и стабильность агроэкспорта и продовольственная безопасность Украины.

Delo.ua сообщало, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет. Кроме того, дефицит удобрений чревато недобором до 10% урожая зерновых.