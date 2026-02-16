Запланована подія 2

Автомобильный экспорт агропродукции: что Украина вывозит

Какие агротовары Украина чаще всего везет грузовиками

С начала года Украина экспортировала автотранспортом около 115 тысяч тонн агропродукции, при этом логистика сместилась от сырья к товарам с высокой добавленной стоимостью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Spike Brokers.

Аналитики подчеркивают, что поток остается стабильным без резких колебаний, что подтверждает роль автоканала в качестве вспомогательного маршрута, а не основного инструмента для перевозки крупных партий зерна.

В структуре автомобильного экспорта преобладает продукция с более высокой добавленной стоимостью.  

Наибольшие объемы формируют подсолнечное масло   – 10,59 тыс. т, мясо птицы – 8,72 тыс. т и кукуруза – 6,78 тыс. т.

Значительную долю занимает соевый сегмент, где продукты переработки (жмых и масло) суммарно превышают объемы экспорта бобов в сыром виде: жмых соевый — 5,94 тыс. т, масло соевое — 5,29 тыс. т, соевые бобы — 4,7 тыс. т.

Ключевыми транспортными направлениями для вывоза агропродукции автотранспортом есть переходы на границе с Польшей, Румынией и Венгрией.

Ранее сообщалось, что Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем сезоне

Автор:
Татьяна Бессараб