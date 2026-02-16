Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Автомобільний експорт агропродукції: куди і що Україна вивозить вантажівками

зерно
Які агротовари Україна найчастіше везе вантажівками / Depositphotos

Від початку року Україна експортувала автотранспортом майже 115 тисяч тонн агропродукції, при цьому логістика змістилася від сировини до товарів із високою доданою вартістю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Spike Brokers.

Аналітики підкреслюють, що потік залишається стабільним без різких коливань, що підтверджує роль автоканалу як допоміжного маршруту, а не основного інструменту для перевезення великих партій зерна.

У структурі автомобільного експорту переважає продукція з вищою доданою вартістю. 

Найбільші обсяги формують соняшникова олія — 10,59 тис. т, м’ясо птиці — 8,72 тис. т та кукурудза — 6,78 тис. т.

Значну частку займає соєвий сегмент, де продукти переробки (макуха та олія) сумарно перевищують обсяги експорту бобів у сирому вигляді: макуха соєва — 5,94 тис. т, олія соєва — 5,29 тис. т, соєві боби — 4,7 тис. т.

Ключовими транспортними напрямками для вивезення агропродукції автотранспортом є переходи на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2025/26 маркетинговому році може скоротити експорт пшеничного борошна до 65 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні

Автор:
Тетяна Бесараб