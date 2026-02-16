Автомобільний експорт агропродукції: куди і що Україна вивозить вантажівками

Від початку року Україна експортувала автотранспортом майже 115 тисяч тонн агропродукції, при цьому логістика змістилася від сировини до товарів із високою доданою вартістю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Spike Brokers.

Аналітики підкреслюють, що потік залишається стабільним без різких коливань, що підтверджує роль автоканалу як допоміжного маршруту, а не основного інструменту для перевезення великих партій зерна.

У структурі автомобільного експорту переважає продукція з вищою доданою вартістю.

Найбільші обсяги формують соняшникова олія — 10,59 тис. т, м’ясо птиці — 8,72 тис. т та кукурудза — 6,78 тис. т.

Значну частку займає соєвий сегмент, де продукти переробки (макуха та олія) сумарно перевищують обсяги експорту бобів у сирому вигляді: макуха соєва — 5,94 тис. т, олія соєва — 5,29 тис. т, соєві боби — 4,7 тис. т.

Ключовими транспортними напрямками для вивезення агропродукції автотранспортом є переходи на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною.

