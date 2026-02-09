Запланована подія 2

Україна зменшить поставки пшеничного борошна на зовнішні ринки - прогноз

пшениця
Україна може експортувати 65 тис. тонн пшеничного борошна / Shutterstock

Україна у 2025/26 маркетинговому році може скоротити експорт пшеничного борошна до 65 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні, 

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики ІА "АПК-Інформ".

Прогноз експорту борошна з України

За підсумками семи місяців 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 37,5 тис. тонн пшеничного борошна, що на 7% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону. У січні обсяги відвантажень скоротилися до 4,3 тис. тонн, що на 23% нижче за торішній показник.

Ключовими ринками збуту українського борошна в поточному сезоні залишаються Молдова, Палестина та Чехія, на які припадає 30%, 20% та 16% експорту відповідно. Водночас усі ці країни зменшили обсяги закупівель. Так, Молдова у липні–січні імпортувала 11,4 тис. тонн борошна, що на 8% менше, ніж роком раніше. Поставки до Палестини скоротилися на 10% - до 7,3 тис. тонн, а Чехія зменшила імпорт на 32%, до 5,9 тис. тонн.

Водночас Ізраїль та Іспанія наростили закупівлі українського борошна, придбавши за зазначений період 3 тис. тонн та 2,7 тис. тонн відповідно.

Аналітики зазначають, що перегляд прогнозів експорту зумовлений очікуваним скороченням виробництва борошна в Україні. Зокрема, у липні–січні 2025/26 МР в країні було вироблено 510,5 тис. тонн борошна, що на 10% менше, ніж за аналогічний період сезону 2024/25.

Нагадаємо, посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.

Автор:
Ольга Опенько