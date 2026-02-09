Украина уменьшит поставки пшеничной муки на внешние рынки - прогноз

Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем сезоне,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики ИА "АПК-Информ".

Прогноз экспорта муки из Украины

По итогам семи месяцев 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 37,5 тыс. тонн пшеничной муки, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. В январе объемы отгрузок сократились до 4,3 тыс. тонн, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.

Ключевыми рынками сбыта украинской муки в текущем сезоне остаются Молдова, Палестина и Чехия, на которые приходится 30%, 20% и 16% экспорта соответственно. В то же время, все эти страны уменьшили объемы закупок. Так, Молдова в июле-январе импортировала 11,4 тыс. тонн муки, что на 8% меньше, чем годом ранее. Поставки в Палестину сократились на 10% – до 7,3 тыс. тонн, а Чехия уменьшила импорт на 32%, до 5,9 тыс. тонн.

В то же время Израиль и Испания нарастили закупки украинской муки, приобретя за указанный период 3 тыс. тонн и 2,7 тыс. тонн соответственно.

Аналитики отмечают, что пересмотр прогнозов экспорта обусловлен ожидаемым сокращением производства муки в Украине. В частности, в июле-январе 2025/26 МГ в стране было произведено 510,5 тыс. тонн муки, что на 10% меньше, чем за аналогичный период сезона 2024/25.

Напомним, посевные площади под пшеницей в Украине в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят немногим менее 5 млн гектаров.