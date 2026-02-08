Запланована подія 2

В Украине прогнозируют сокращение посевов пшеницы в 2026 году

Посевные площади под зерновыми могут уменьшиться / Freepik

Посевные площади под пшеницей в Украине в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят немногим менее 5 млн гектаров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков "АПК-Информ".

По их оценкам, посевная площадь под ячменем может уменьшиться до 1,1 млн га, что на 21% меньше, чем в прошлом. В то же время площади под кукурузой, напротив, могут вырасти до 4,7 млн га — примерно на 3% в годовом исчислении.

В целом аналитики прогнозируют, что совокупная посевная площадь под зерновыми культурами в Украине в 2026 году составит около 11,5 млн га, что на 4% меньше, чем в 2025 году.

Аналитики объясняют такие ожидания неблагоприятными погодными условиями во время посевов озимых культур под урожай 2026 года, а также активным спросом на кукурузу в текущем сезоне, что стимулирует расширение ее посевов.

Дополнительным риском аналитики называют сложные погодные условия в конце января - начале февраля, которые могли привести к повреждению посевов озимой пшеницы и ячменя.

Заметим, для украинского агросектора 2025 стал настоящим экзаменом на выносливость. Несмотря на системные удары врага по портам, терминалам и энергетике, аграрии по-прежнему остаются главной опорой национальной экономики.

В прошлом году агропромышленный комплекс обеспечил до 55% украинского экспорта, а общая валютная выручка отрасли превысила 22 млрд долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко