В Україні прогнозують скорочення посівів пшениці у 2026 році

Посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків "АПК-Інформ".

За їхніми оцінками, посівна площа під ячменем може зменшитися до 1,1 млн га, що на 21% менше, ніж торік. Водночас площі під кукурудзою, навпаки, можуть зрости до 4,7 млн га — приблизно на 3% у річному вимірі.

Загалом аналітики прогнозують, що сукупна посівна площа під зерновими культурами в Україні у 2026 році становитиме близько 11,5 млн га, що на 4% менше, ніж у 2025 році.

Аналітики пояснюють такі очікування несприятливими погодними умовами під час сівби озимих культур під урожай 2026 року, а також активним попитом на кукурудзу в поточному сезоні, що стимулює розширення її посівів.

Додатковим ризиком аналітики називають складні погодні умови наприкінці січня — на початку лютого, які могли призвести до пошкодження посівів озимої пшениці та ячменю.

Зауважимо, для українського агросектору 2025 рік став справжнім іспитом на витривалість. Попри системні удари ворога по портах, терміналах та енергетиці, аграрії продовжують залишатися головною опорою національної економіки.

Торік агропромисловий комплекс забезпечив до 55% українського експорту, а загальна валютна виручка галузі перевищила 22 млрд доларів.