Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,10

43,00

EUR

51,15

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні прогнозують скорочення посівів пшениці у 2026 році

пшениця
Посівні площі під зерновими можуть зменшитися / Freepik

Посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків "АПК-Інформ".

За їхніми оцінками, посівна площа під ячменем може зменшитися до 1,1 млн га, що на 21% менше, ніж торік. Водночас площі під кукурудзою, навпаки, можуть зрости до 4,7 млн га — приблизно на 3% у річному вимірі.

Загалом аналітики прогнозують, що сукупна посівна площа під зерновими культурами в Україні у 2026 році становитиме близько 11,5 млн га, що на 4% менше, ніж у 2025 році.

Аналітики пояснюють такі очікування несприятливими погодними умовами під час сівби озимих культур під урожай 2026 року, а також активним попитом на кукурудзу в поточному сезоні, що стимулює розширення її посівів.

Додатковим ризиком аналітики називають складні погодні умови наприкінці січня — на початку лютого, які могли призвести до пошкодження посівів озимої пшениці та ячменю.

Зауважимо, для українського агросектору 2025 рік став справжнім іспитом на витривалість. Попри системні удари ворога по портах, терміналах та енергетиці, аграрії продовжують залишатися головною опорою національної економіки.

Торік агропромисловий комплекс забезпечив до 55% українського експорту, а загальна валютна виручка галузі перевищила 22 млрд доларів.

Автор:
Тетяна Гойденко