"Кожен другий долар в економіці — аграрний": торік АПК забезпечив до 55% українського експорту

поле, комбайн, збір урожаю
Мінекономіки відновило прийом заявок на статус критично важливих агропідприємств. / Freepik

Для українського агросектору 2025 рік став справжнім іспитом на витривалість. Попри системні удари ворога по портах, терміналах та енергетиці, аграрії продовжують залишатися головною опорою національної економіки. Торік агропромисловий комплекс забезпечив до 55% українського експорту, а загальна валютна виручка галузі перевищила 22 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Української аграрної конфедерації.

Виклики АПК

Загалом в Україні було зібрано до 80 млн тонн зернових та олійних культур. Ще близько 3 млн тонн кукурудзи залишаються в полі, передусім у прикордонних регіонах — Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Головне завдання сьогодні — не просто зібрати врожай, а втримати позиції на світових ринках.

За словами гендиректора конфедерації Павла Коваля, у разі їх втрати відновлення позицій буде надзвичайно складним, тим більше з урахуванням ризику, що ці ніші може зайняти наш ворог.

"Ці процеси є характерними не лише для України. У великих аграрних країнах і на ключових світових аграрних ринках прихід капіталу та посилення вимог до ефективності є очевидною тенденцією", — зазначив Коваль.

Тривожні сигнали

Попри успіхи, агросектор посідає друге місце за кількістю банкрутств. Логістика часто "з’їдає" весь прибуток, змушуючи бізнес працювати на межі виживання. Водночас Україна активно готується до вступу в ЄС, де аграрна політика зараз переживає масштабну трансформацію через протести фермерів та зміну екологічних стандартів.

Україна прагне бути не просто спостерігачем, а повноцінним учасником формування нових правил гри в Європі. Павло Коваль влучно підсумовує інтеграційні прагнення: "Європа не закінчується в Любліні — вона закінчується в Луганську".

2025 рік став точкою перелому: ілюзії зникли, залишилася лише жорстка потреба в ефективності та стратегічному плануванні. Україна вже є великим аграрним гравцем і важливою частиною глобальних ланцюгів постачання.

Раніше повідомлялося, що системні ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні негативні наслідки для аграрного сектору.

Автор:
Тетяна Ковальчук