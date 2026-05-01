Сонячна насосна станція: на Одещині запускають нову систему для наповнення озер

Уряд готує нові рішення для наповнення придунайських озер на Одещині, серед яких — будівництво автономної насосної станції з сонячною електростанцією. Проєкт має зменшити залежність від енергоресурсів і стабілізувати водопостачання для агросектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Причиною активізації заходів стало тривале маловоддя: природного притоку під час весняного водопілля на Дунаї недостатньо для підтримання нормального рівня води. Це створює ризики для екологічного стану водойм, підвищує мінералізацію води та загрожує зрошенню аграрних земель.

До роботи залучені Держрибагентство, Держводагентство, обласна та районна влада.

Особливу увагу приділяють двом ключовим водоймам — озеро Катлабух і озеро Китай.

Озеро Катлабух є важливим джерелом води для півдня регіону, і саме влітку тут виникає найбільший дефіцит. Серед рішень — примусове наповнення водойми за допомогою насосних станцій уже найближчим часом.

Озеро Китай, у свою чергу, потребує довгострокового відновлення через високий рівень засоленості. Для покращення якості води необхідний системний водообмін упродовж кількох років.

Також розглядається впровадження енергоефективних рішень. Зокрема, Держрибагентство запропонувало будівництво автономної насосної станції з використанням сонячної електростанції потужністю 500 кВт та системи накопичення енергії.

Серед першочергових кроків — консолідація фінансування, підготовка розрахунків водного балансу та втрат від випаровування, а також координація з обласною владою щодо фінансування проєктів.

У міністерстві наголошують: наповнення озер — це питання не лише екології, а й продовольчої безпеки, адже від цього залежить стабільність аграрного виробництва у південних регіонах.

Нагадаємо, що раніше Україна вже шукала системні рішення для відновлення придунайських озер та водогосподарської інфраструктури Одещини, зокрема йшлося про модернізацію систем водопостачання та підвищення ефективності управління водними ресурсами.