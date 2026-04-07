Україна шукає системні рішення для придунайських озер та водогосподарської інфраструктури Одещини

Проблеми придунайських озер та водогосподарської інфраструктури Одещини потребують системного вирішення.

Про модернізацію управління водними ресурсами

Під час робочої зустрічі за участі заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірини Овчаренко, представників Мінекономіки, Держрибагентства та місцевої влади Одещини обговорили шляхи системного управління водними ресурсами.

Хоча цьогоріч придунайські озера частково наповнилися водою з Дунаю природним шляхом, учасники наголосили, що це лише тимчасове покращення і не вирішує проблему в цілому. Особливу увагу приділили озерам Катлабух, Китай та Саф’яни, де влітку спостерігається зниження рівня води, порушення водообміну та значні втрати через природне випаровування.

Серед можливих рішень:

модернізація системи управління водними ресурсами через впровадження автоматизованих датчиків рівня води та подальшу автоматизацію шлюзів;

впровадження енергоефективних рішень, зокрема використання сонячної енергії для автоматизації роботи насосних станцій.

Запропоновані проєкти дозволять ефективніше керувати водними ресурсами, оперативно контролювати рівень води та своєчасно регулювати її подачу з Дунаю до прилеглих озер. Водночас це допоможе знизити енергоспоживання інфраструктури та забезпечить стабільне водопостачання для аграрного сектору та місцевих громад.

Окремо обговорювали реалізацію проєктів із примусового наповнення озер, передусім озера Катлабух, яке є ключовим джерелом для зрошення сільськогосподарських угідь та задоволення потреб громад півдня Одеської області.

Також розглядалася можливість передачі гідротехнічних споруд протипаводкового комплексу Дунаю на баланс Одеської обласної державної адміністрації для подальшого утримання та експлуатації. Особлива увага приділялася врегулюванню статусу частини цих споруд.

За результатами обговорення визначено першочергові кроки:

проведення додаткових розрахунків водного балансу;

посилення координації між органами відповідальними за управління водними ресурсами;

активізація співпраці з громадами щодо фінансування заходів із наповнення придунайських озер;

підтримання гідротехнічних споруд у належному стані.

