Нафтова загроза у Дністрі: вода вже забруднена у трьох областях

Після ракетно-дронової атаки РФ на енергетичні об’єкти 7 березня у річці Дністер зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Маслянисті плями та плівка на воді помічені у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях, а лабораторні дослідження підтвердили перевищення норм.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Йдеться не про суцільну пляму, а про окремі скупчення маслянистих фрагментів, які рухаються вниз за течією річки. Основним завданням зараз є постійний моніторинг ситуації, оперативне реагування та координація дій усіх відповідальних служб.

Факт забруднення було зафіксовано 10 березня. Після цього українські служби спільно з молдовськими партнерами провели консультації та розробили план дій для локалізації наслідків. Зокрема, у районах населених пунктів Оксанівка на Вінниччині та Сороки в Республіці Молдова встановлюють бонові загородження, щоб стримати поширення забруднення. До робіт залучені підрозділи ДСНС та місцеві служби. Попри сильну течію та складні погодні умови, які іноді пошкоджують бонові лінії, ситуація залишається контрольованою.

За результатами лабораторних досліджень у воді зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів приблизно у 2,5 раза. Однак наразі неможливо точно визначити походження цих речовин - чи це ракетне паливо, чи інші технічні нафтопродукти.

Особливу увагу приділяють нижній течії Дністра, зокрема ділянкам поблизу водозаборів, що постачають питну воду великим містам. Від місця виявлення забруднення до водозабору Одеси вода рухається близько восьми діб. Протягом цього часу забруднювачі частково розбавляються, однак підприємствам водопостачання вже рекомендовано посилити доочистку води.

Експерти наголошують, що випадок має транскордонний характер: Дністер є важливим джерелом водопостачання для України та Республіки Молдова, зокрема для Одеси та Кишинева. Україна та Молдова координують подальші дії в межах Комісії зі сталого використання та охорони басейну Дністра і готують спільні звернення до міжнародних організацій щодо оцінки екологічних наслідків російських атак.

Крім того, Україна та Молдова домовилися звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити дії Росії, які призвели до пошкодження об’єктів гідроенергетичної інфраструктури та екологічного забруднення Дністра. Для обох держав це питання не лише ліквідації наслідків аварії, а й захисту екологічної безпеки на транскордонному рівні.