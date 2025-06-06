"З першого дня": Укргідроенерго готове приступити до відбудувати Каховської ГЕС одразу після деокупації

Сьогодні, 6 червня, минає два роки з моменту підриву Каховської гідроелектростанції. .Компанія "Укргідроенерго" готова розпочати відновлення зруйнованої Росією Каховської ГЕС одразу після деокупації території.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву тимчасового виконувача обов'язків гендиректора підприємства Богдан Сухецький в інтерв'ю "Суспільне Новини".

Армія РФ підірвала греблю та будівлю гідроелектростанції два роки тому – 6 червня 2023-го. За словами Сухецького, підрив станції спричинив серйозну нестачу водних ресурсів на Півдні України, завдавши шкоди екології, зупинивши судноплавство та створивши дефіцит балансуючих потужностей в енергосистемі.

"Внаслідок руйнування Каховської ГЕС компанія щороку втрачає від 6 до 8 мільярдів гривень недоотриманих прибутків від реалізації електроенергії. Світ не відреагував належним чином на цю катастрофу, і це дало росії змогу продовжити атаки на об’єкти гідроенергетичної інфраструктури", – зазначив керівник.

На його думку відновлення Каховської ГЕС має передбачати будівництво сучасних гідроспоруд, які відповідатимуть найвищим екологічним стандартам, адже відбудова повинна здійснюватися в інтересах держави та майбутніх поколінь.

Сухецький зазначив, що повний цикл будівництва та введення в експлуатацію Каховської ГЕСможе заяняти приблизно п’ять років, а наповнення водосховища — близько двох.

"Щойно стане питання деокупації, ми готові з першого дня включити вже відновлення і зробити все для цього регіону", – заявив він.

Нагадаємо, "Укргідроенерго" вирішило скасувати запланований на 17 жовтня тендер на закупівлю юридичних послуг в арбітражній справі щодо руйнування Каховської гідроелектростанції.