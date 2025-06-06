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"С первого дня": Укргидроэнерго готово приступить к отстроению Каховской ГЭС сразу после деоккупации

Каховская ГЭС
Два года тому назад россияне разрушили Каховскую ГЭС. / Википедия

Сегодня, 6 июня, исполняется два года с момента подрыва Каховской гидроэлектростанции. .Компания "Укргидроэнерго" готова начать восстановление разрушенной Россией Каховской ГЭС сразу после деоккупации территории.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на заявление временного исполняющего обязанности гендиректора предприятия Богдан Сухецкий. в интервью " Общественное Новости" .

Армия РФ взорвала дамбу и здание гидроэлектростанции два года назад – 6 июня 2023 года. По словам Сухецкого, подрыв станции вызвал серьезную нехватку водных ресурсов на Юге Украины, нанеся ущерб экологии, остановив судоходство и создав дефицит балансирующих мощностей в энергосистеме.

"В результате разрушения Каховской ГЭС компания ежегодно теряет от 6 до 8 миллиардов гривен недополученных доходов от реализации электроэнергии. Мир не отреагировал должным образом на эту катастрофу, и это позволило России продолжить атаки на объекты гидроэнергетической инфраструктуры", — отметил руководитель.

По его мнению, восстановление Каховской ГЭС должно предусматривать строительство современных гидросооружений, которые будут соответствовать высоким экологическим стандартам, ведь восстановление должно осуществляться в интересах государства и будущих поколений.

Сухецкий отметил, что полный цикл строительства и ввода в эксплуатацию Каховской ГЭС может занять около пяти лет, а наполнение водохранилища — около двух.

"Только что станет вопрос деоккупации, мы готовы с первого дня включить уже восстановление и сделать все для этого региона", – заявил он .

Напомним, "Укргидроэнерго" решило отменить запланированный на 17 октября тендер на закупку юридических услуг по арбитражному делу по разрушению Каховской гидроэлектростанции.

Автор:
Татьяна Ковальчук