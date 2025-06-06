- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"С первого дня": Укргидроэнерго готово приступить к отстроению Каховской ГЭС сразу после деоккупации
Сегодня, 6 июня, исполняется два года с момента подрыва Каховской гидроэлектростанции. .Компания "Укргидроэнерго" готова начать восстановление разрушенной Россией Каховской ГЭС сразу после деоккупации территории.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на заявление временного исполняющего обязанности гендиректора предприятия Богдан Сухецкий. в интервью " Общественное Новости" .
Армия РФ взорвала дамбу и здание гидроэлектростанции два года назад – 6 июня 2023 года. По словам Сухецкого, подрыв станции вызвал серьезную нехватку водных ресурсов на Юге Украины, нанеся ущерб экологии, остановив судоходство и создав дефицит балансирующих мощностей в энергосистеме.
"В результате разрушения Каховской ГЭС компания ежегодно теряет от 6 до 8 миллиардов гривен недополученных доходов от реализации электроэнергии. Мир не отреагировал должным образом на эту катастрофу, и это позволило России продолжить атаки на объекты гидроэнергетической инфраструктуры", — отметил руководитель.
По его мнению, восстановление Каховской ГЭС должно предусматривать строительство современных гидросооружений, которые будут соответствовать высоким экологическим стандартам, ведь восстановление должно осуществляться в интересах государства и будущих поколений.
Сухецкий отметил, что полный цикл строительства и ввода в эксплуатацию Каховской ГЭС может занять около пяти лет, а наполнение водохранилища — около двух.
"Только что станет вопрос деоккупации, мы готовы с первого дня включить уже восстановление и сделать все для этого региона", – заявил он .
Напомним, "Укргидроэнерго" решило отменить запланированный на 17 октября тендер на закупку юридических услуг по арбитражному делу по разрушению Каховской гидроэлектростанции.