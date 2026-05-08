Спека може відновити відключення електроенергії: чи повернуться блекаути влітку

Відключення електроенергії для населення влітку можливі в разі погіршення погоди та масованих російських ракетних атак. Проте Україна має шанси пройти літній сезон із мінімальними наслідками для енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це сказав у коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Відключення світла не плануються, але вони можливі в разі, коли одночасно спрацюють різні чинники. Наприклад чергова масована атака плюс погана погода", - зауважив експерт.

Він нагадав, що минулого місяця один раз, а позаминулого двічі спрацьовував аварійний захист на енергообладнанні і в кількох регіонах запроваджувалися аварійні графіки вимкнення.

Як вплине на енергосистему ремонт блоків на АЕС

Рябцев підкреслив, планова ремонтна кампанія на АЕС, за умови відсутності нових ворожих атак по енергетиці, також не має призвести до масових відключень. Експерт зауважив, що блоки атомних станцій будуть почергово вимикати з мережі для проведення обслуговування, але потужності, яка залишатиметься в мережі, найімовірніше, буде достатньо для того, аби не обмежувати населення навіть за спекотної погоди.

"Там розраховано так, аби потужність атомної генерації не зменшувалася більше ніж до 4 ГВт в моменті. Цього вистачить", - уточнив Рябцев.

Він додав, що у квітні Україна експортувала понад 30 тисяч МВт годин електроенергії.

Водночас Рябцев не виключає що за умови спекотної або похмурої погоди влітку періодично можливі запровадження графіків обмеження потужності для промисловості.

"За спекотної погоди у нас буде стабільний дефіцит - десь пів гігавата. Цей дефіцит може ситуативно виникати, і його потрібно буде чимось покривати. Наприклад, погана погода, сонечко сховалося - і виникає дефіцит. Тому потрібно буде щось шукати. Або по імпорту, або запроваджувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - прогнозує експерт.

Водночас він вважає малоймовірним повторення сценарію літа 2024 року, коли через наслідки атак та високе споживання електроенергії українці сиділи без світла до 10 годин добу.

Світло без графіків до осені

В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак повернення до графіків відключення електроенергії влітку не прогнозують. Але все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську енергосистему.

Україна може уникнути масових відключень світла принаймні до осені, якщо в енергосистемі не буде суттєвих дефіцитів через аномальну спеку, розповіла Delo.ua міністерка енергетики у 2020 році Ольга Буславець.

Буславець зауважила, що ситуація з відключеннями влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спекотну погоду зростає споживання на кондиціонування. В той же час, саме влітку проходитиме масштабна ремонтна кампанія, зокрема на блоках АЕС.

А період із вересня по жовтень також має бути досить комфортним і без відключень. А от із початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи на всіх рівнях з підготовки до нього.