Графіки відключень світла влітку: як ремонт на АЕС вплине на ситуацію в енергетиці

В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак повернення до графіків відключення електроенергії влітку не прогнозують. Але все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську енергосистему.

Як пише Delo.ua, про це сказав нардеп Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає УНІАН.

За його словами, наразі два енергоблоки АЕС вже перебувають у ремонті, і надалі роботи проводитимуться поетапно — один за одним. Такий підхід дозволяє зберігати стабільність енергосистеми навіть у період технічного обслуговування. Енергетики працюють за чітким графіком і мають виконати всі роботи вчасно.

Відповідаючи на запитання щодо прогнозів відключень світла влітку, Нагорняк зазначив, що все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську енергосистему, але припустив, що літо має пройти без жорстких графіків відключень або тривалих перебоїв зі світлом.

"Не думаю, що будуть якісь суттєві і тривалі відключення. Будемо сподіватися на роботу наших енергетиків і на ощадливе споживання українців", - наголосив нардеп.

Світло без графіків до осені

Україна може уникнути масових відключень світла принаймні до осені, якщо в енергосистемі не буде суттєвих дефіцитів через аномальну спеку, розповіла Delo.ua міністерка енергетики у 2020 році Ольга Буславець.

Крім того, збільшення світлового дня та сонячної активності наростить обсяги сонячної генерації.

Буславець зауважила, що ситуація з відключеннями влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спекотну погоду зростає споживання на кондиціонування. В той же час, саме влітку проходитиме масштабна ремонтна кампанія, зокрема на блоках АЕС.

А період із вересня по жовтень також має бути досить комфортним і без відключень. А от із початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи на всіх рівнях з підготовки до нього, підкреслила ексміністерка.

Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернулися на початку квітня.