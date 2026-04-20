Графики отключений света летом: как ремонт на АЭС повлияет на ситуацию в энергетике

В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возвращение к графикам отключения электроэнергии летом не прогнозируют. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал нардеп Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНИАН.

По его словам, сейчас два энергоблока АЭС уже находятся в ремонте, и дальше работы будут проводиться поэтапно — один за другим. Такой подход позволяет сохранять устойчивость энергосистемы даже в период технического обслуживания. Энергетики работают по четкому графику и должны выполнить все работы своевременно.

Отвечая на вопрос по прогнозам отключений света летом, Нагорняк отметил, что все будет зависеть от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему, но предположил, что лето должно пройти без жестких графиков отключений или длительных перебоев со светом.

"Не думаю, что будут какие-то существенные и длительные отключения. Будем надеяться на работу наших энергетиков и на экономное потребление украинцев", - подчеркнул нардеп.

Свет без графиков до осени

Украина может избежать массовых отключений света, по крайней мере, до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары, рассказала Delo.ua министерка энергетики в 2020 году Ольга Буславец.

Кроме того, увеличение светового дня и солнечной активности увеличит объемы солнечной генерации.

Буславец отметила, что ситуация с отключениями летом будет зависеть от температурного режима, поскольку в жаркую погоду растет потребление на кондиционирование. В то же время именно летом будет проходить масштабная ремонтная кампания, в частности на блоках АЭС.

А период с сентября по октябрь тоже должен быть достаточно комфортен и без отключений. А вот с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы на всех уровнях подготовки к нему, подчеркнула эксминистерша.

Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы отключения электроэнергии в Украине вернулись в начале апреля.