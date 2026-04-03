Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Отключения электроэнергии в Украине усилятся из-за решения НКРЭКУ и ремонта блоков АЭС

электроэнергия
Через решение НКРЭКУ отключения вернутся, и они будут усиливаться при ремонте блоков АЭС / Depositphotos

Из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизить прайс-кепы отключения электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ограничит импорт электроэнергии

"Очередное бестолковое решение НКРЭКУ приведет к возврату графиков отключений, дефицита мощностей и средств для восстановления энергосистемы. С 1 апреля НКРЭКУ снизило прайс-кепы, что ограничит импорт в условиях дефицита и сделает нерентабельной работу газовой генерации", - написал он.

По его словам, никто не будет покупать электроэнергию на рынке ЕС себе в убыток и "никто не будет инвестировать в распределительную газовую генерацию из-за того, что сначала отменяется ПСО для газовой генерации (кроме прифронтовых районов), а затем применяется потолок цены на электроэнергию".

"То есть 18 из 24 часов для нее убыточны. Также будут вымыты миллиарды гривен в результате искажения ценообразования. Ни один нормальный инвестор на такой рынок не зайдет", – подчеркивает Омельченко.

Эксперт отмечает, что о 1,6 ГВт распределительной газовой генерации обещанной правительством следует забыть, поскольку "никакие другие регуляторные улучшения не прервут эффект прайс-кепов".

"Все позитивы от упрощения ввоза оборудования и подключения к сетям нивелируются. В летнюю жару и в пик ремонтов блоков АЭС будут ограничения усиливаться", - прогнозирует Омельченко.

Почему вернулись графики отключений

Ограничения электроснабжения возвращаются уже с 3 апреля для всех категорий потребителей, несмотря на теплую погоду и низкое потребление.

Причиной   применение ограничений   "Укрэнерго" называет последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. На 1-2 апреля в определенные часы анонсировали ограничения только для промышленности.

Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также объяснял, что отключения электроэнергии вернулись не из-за российских атак или погодных условий, а из-за решений НКРЭКУ.

НКРЭКУ повысила прайс-кепы на рынке электроэнергии

Напомним, что НКРЭКУ 16 января приняла решение   повысить прайс-кепы   на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Согласно постановлению, предельные цены установлены на следующем уровне:

  • на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальная цена теперь составляет 15 тысяч грн/МВтч, а минимальная - 10 грн/МВтч;
  • на балансирующем рынке верхняя планка поднялась еще выше — до 16 тысяч грн/МВтч, тогда как минимум зафиксировано на уровне 0,01 грн/МВтч.
Автор:
Светлана Манько