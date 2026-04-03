Отключения электроэнергии в Украине усилятся из-за решения НКРЭКУ и ремонта блоков АЭС

Из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизить прайс-кепы отключения электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ограничит импорт электроэнергии

"Очередное бестолковое решение НКРЭКУ приведет к возврату графиков отключений, дефицита мощностей и средств для восстановления энергосистемы. С 1 апреля НКРЭКУ снизило прайс-кепы, что ограничит импорт в условиях дефицита и сделает нерентабельной работу газовой генерации", - написал он.

По его словам, никто не будет покупать электроэнергию на рынке ЕС себе в убыток и "никто не будет инвестировать в распределительную газовую генерацию из-за того, что сначала отменяется ПСО для газовой генерации (кроме прифронтовых районов), а затем применяется потолок цены на электроэнергию".

"То есть 18 из 24 часов для нее убыточны. Также будут вымыты миллиарды гривен в результате искажения ценообразования. Ни один нормальный инвестор на такой рынок не зайдет", – подчеркивает Омельченко.

Эксперт отмечает, что о 1,6 ГВт распределительной газовой генерации обещанной правительством следует забыть, поскольку "никакие другие регуляторные улучшения не прервут эффект прайс-кепов".

"Все позитивы от упрощения ввоза оборудования и подключения к сетям нивелируются. В летнюю жару и в пик ремонтов блоков АЭС будут ограничения усиливаться", - прогнозирует Омельченко.

Почему вернулись графики отключений

Ограничения электроснабжения возвращаются уже с 3 апреля для всех категорий потребителей, несмотря на теплую погоду и низкое потребление.

Причиной применение ограничений "Укрэнерго" называет последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. На 1-2 апреля в определенные часы анонсировали ограничения только для промышленности.

Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также объяснял, что отключения электроэнергии вернулись не из-за российских атак или погодных условий, а из-за решений НКРЭКУ.

НКРЭКУ повысила прайс-кепы на рынке электроэнергии

Напомним, что НКРЭКУ 16 января приняла решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Согласно постановлению, предельные цены установлены на следующем уровне: