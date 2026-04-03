Бывший глава "Укрэнерго" объяснил, почему возвращаются графики отключений электроэнергии

В Украине снова вводят отключение электроэнергии, и в этот раз их причиной являются не российские атаки или погодные условия, а решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как пишет Delo.ua, об этом бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий написал в Facebook.

Он напомнил, что ограничения электроснабжения возвращаются уже с 3 апреля для всех категорий потребителей, несмотря на относительно теплую погоду и низкое потребление.

Причиной применения ограничений "Укрэнерго" называет последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. На 1-2 апреля в определенные часы анонсировали ограничения только для промышленности.

Почему вернулись графики отключений

Кудрицкий утверждает, что причиной этого стали установленные НКРЭКУ предельные цены на электроэнергию для небытовых потребителей.

По его оценке, эти ограничения не позволяют в большинстве часов использовать импорт из ЕС и работать распределенной генерации на газ.

" Чтобы было понятно, НКРЭКУ сделал шаг, аналогичный установлению предельной цены на дизель на заправках на уровне 50 грн/л. И электроэнергия исчезла так же, как моментально исчез бы дизель ", - пояснил он.

Кудрицкий также напомнил, что подобная ситуация уже возникала зимой, когда НКРЭКУ искусственно сдерживала импорт из ЕС с помощью административно установленных цен при отключениях продолжительностью 16-18 часов в сутки.

Среди последствий нынешних решений он назвал масштабные ограничения промышленности в течение дня 3 апреля, а также возвращение отключений для населения уже весной.

Также Кудрицкий предупредил, что анонсированные правительством 1,5 ГВт нового распределенного поколения, вероятно, не будут построены.

"Ведь инвесторы видят, что рынком руководят неадекватные фигуранты Миндичгейта и придерживают инвестиции до лучших времен", - считает бывший глава "Укрэнерго".

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на пост Кудрицкого, заметив, что все люди Тимура Миндича на должностях в НКРЭКУ, а правительство даже не смогло подать закон о перезагрузке учреждения.

"Последствия мы ощущаем и еще будем ощущать. В графиках отключений", – подчеркнул Железняк.

НКРЭКУ повысила прайс-кепы на рынке электроэнергии

Напомним, что НКРЭКУ 16 января приняла решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Согласно постановлению, предельные цены установлены на следующем уровне: