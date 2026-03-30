ЕБA призвала НКРЭКУ сохранить текущие предельные цены на рынке электроэнергии: почему это важно

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБA) официально обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением оставить действующие предельные цены на рынке электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ЕБA.

Эксперты считают это необходимым условием для стабильной работы энергосистемы, привлечения импорта и строительства новых мощностей к следующему отопительному сезону.

В настоящее время, согласно постановлению №70, ограничения составляют 15 000 грн/МВтч для рынка "на сутки вперед" и 16 000 грн/МВтч для балансирующего рынка. Эти нормы действуют до конца марта 2026г.

По мнению экспертов Комитета по энергетике Ассоциации, сохранение текущего уровня цен является необходимым условием стабильного функционирования рынка электроэнергии в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры и дефицита генерирующих мощностей.

Основные аргументы в пользу сохранения цен:

текущие ценовые характеристики поддерживают баланс на рынке;

способствуют импорту электроэнергии;

создают экономические предпосылки для развития нового поколения.

Предсказуемость регуляторной среды позволяет инвесторам оценивать сроки окупаемости и реализовывать проекты распределенной генерации, в частности строительство когенерационных установок.

В то же время, снижение предельных цен может сделать экономически невыгодной работу маневровой генерации, что рискует ухудшить баланс электроэнергии в энергосистеме и увеличить объемы отключений потребителей в периоды пиковой нагрузки.

"Развитие распределенной и маневровой генерации является ключевым фактором повышения устойчивости энергосистемы и подготовки к следующему отопительному сезону при сохранении регуляторной определенности", — отметили в ЕБА.

Ранее сообщалось, что ЕБА призвала НКРЭКУ к системному урегулированию долгов на балансирующем рынке электроэнергии, достигших 42 млрд грн и угрожающих стабильности энергосистемы.