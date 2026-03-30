ЄБA закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії: чому це важливо

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБA) офіційно звернулася до до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із пропозицією залишити чинні граничні ціни на ринку електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ЄБA.

Експерти вважають це необхідною умовою для стабільної роботи енергосистеми, залучення імпорту та будівництва нових потужностей до наступного опалювального сезону.

Наразі, згідно з постановою №70, обмеження становлять 15 000 грн/МВт·год для ринку "на добу наперед" та 16 000 грн/МВт·год для балансуючого ринку. Ці норми діють до кінця березня 2026 року.

На думку експертів Комітету з енергетики Асоціації, збереження поточного рівня цін є необхідною умовою стабільного функціонування ринку електроенергії в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури та дефіциту генеруючих потужностей.

Основні аргументи на користь збереження цін:

поточні цінові параметри підтримують баланс на ринку;

сприяють імпорту електроенергії;

створюють економічні передумови для розвитку нової генерації.

Передбачуваність регуляторного середовища також дозволяє інвесторам оцінювати строки окупності та реалізовувати проєкти розподіленої генерації, зокрема будівництво когенераційних установок.

Водночас зниження граничних цін може зробити економічно невигідною роботу маневрової генерації, що ризикує погіршити баланс електроенергії в енергосистемі та збільшити обсяги відключень споживачів у періоди пікового навантаження.

"Розвиток розподіленої та маневрової генерації є ключовим фактором підвищення стійкості енергосистеми та підготовки до наступного опалювального сезону за умови збереження регуляторної визначеності", — зазначили в ЄБА.

Раніше повідомлялося, що ЄБА закликала НКРЕКП до системного врегулювання боргів на балансуючому ринку електроенергії, що сягнули 42 млрд грн і загрожують стабільності енергосистеми.