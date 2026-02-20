Балансуючий ринок електроенергії в Україні: ЄБA пропонує комплексне вирішення боргової кризи

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) до системного врегулювання боргів на балансуючому ринку електроенергії, що сягнули 42 млрд грн і загрожують стабільності енергосистеми.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Балансуючий ринок, що функціонує з 1 липня 2019 року разом із новою моделлю ринку електроенергії, є ключовим елементом стабільної роботи енергосистеми. Саме через нього оператор системи передачі - НЕК "Укренерго" - здійснює купівлю та продаж електроенергії для балансування виробництва і споживання в режимі реального часу.

Масштаб проблеми

Станом на початок 2026 року учасники балансуючого ринку заборгували НЕК "Укренерго" близько 42 млрд грн, тоді як борг "Укренерго" перед учасниками перевищує 22 млрд грн, що свідчить про системне накопичення взаємних боргів. Основна причина — несплата електроенергії споживачами, які не можуть бути відключені (водоканали, метрополітени, державні та комунальні підприємства). Частина таких споживачів або не має коштів на оплату, або користується забороною на відключення для відтермінування платежів.

Через це значна частина боргів переходить на постачальника "останньої надії", який фактично забезпечує електропостачання роками, накопичуючи борги.

Коли відключення неможливе, споживання враховується як технологічні втрати, через що "Укренерго" недоотримує кошти і не може вчасно розраховуватися з виробниками. Проблему ускладнюють пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак, що потребують значних інвестицій на відновлення.

Недоотримання коштів уповільнює відновлення енергогенеруючих об’єктів і знижує здатність системи оперативно реагувати на нові виклики.

Загроза розвитку маневрових потужностей

У умовах воєнних ризиків критично важливим стає розвиток маневрових і балансуючих потужностей — зокрема малої газової генерації та систем накопичення енергії (battery storage). Балансуючий ринок забезпечує основний дохід для таких об’єктів, які оперативно реагують на дисбаланси в режимі реального часу.

Наразі оплата за відпущену електроенергію затримується на 12–18 місяців, що робить запуск нових проєктів економічно невигідним. Через це накопичення боргів створює ризик втрати здатності балансувати енергосистему в критично важливі моменти, коли її стійкість і гнучкість визначають безпеку електропостачання.

Пропозиції бізнес-спільноти

Експерти Європейської Бізнес Асоціації вважають, що попередні заходи щодо врегулювання заборгованості були фрагментарними та не вирішували її корінних причин.

Асоціація пропонує комплексний підхід:

застосувати механізми взаємозаліку (клірингу) для погашення частини "закільцьованих" боргів між учасниками балансуючого ринку;

провести аудит переліку захищених споживачів і переглянути критерії його формування, щоб уникнути необґрунтованого розширення;

впровадити системні рішення, які запобігатимуть виникненню нових боргів та забезпечать фінансову дисципліну на балансуючому ринку.

Вирішення проблеми заборгованостей є необхідною умовою для стійкості енергосистеми, розвитку маневрових потужностей та надійного електропостачання під час війни та в післявоєнний період.

Нагадаємо, борг на балансуючому ринку електроенергії перевищив 40 млрд грн і продовжує зростати приблизно на мільярд щомісяця. Через це виробники отримують оплату за відпущену електроенергію із затримкою до 16 місяців.