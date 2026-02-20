Балансирующий рынок электроэнергии в Украине: ЕБA предлагает комплексное решение долгового кризиса

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к системному урегулированию долгов на балансирующем рынке электроэнергии, достигших 42 млрд грн и угрожающих стабильности энергосистемы.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБА.

Балансирующий рынок, функционирующий с 1 июля 2019 г. вместе с новой моделью рынка электроэнергии, является ключевым элементом стабильной работы энергосистемы. Именно через него оператор системы передачи – НЭК "Укрэнерго" – осуществляет покупку и продажу электроэнергии для балансировки производства и потребления в режиме реального времени.

Масштаб проблемы

По состоянию на начало 2026 г. участники балансирующего рынка задолжали НЭК "Укрэнерго" около 42 млрд грн, тогда как долг "Укрэнерго" перед участниками превышает 22 млрд грн, что свидетельствует о системном накоплении взаимных долгов. Основная причина – неуплата электроэнергии потребителями, которые не могут быть отключены (водоканалы, метрополитены, государственные и коммунальные предприятия). Часть таких потребителей либо не имеет средств на оплату, либо пользуется запретом на отключение для отсрочки платежей.

Поэтому значительная часть долгов переходит на поставщика "последней надежды", который фактически обеспечивает электроснабжение годами, накапливая долги.

Когда отключение невозможно, потребление учитывается как технологические потери, поэтому "Укрэнерго" недополучает средства и не может вовремя рассчитываться с производителями. Проблему осложняют повреждение инфраструктуры в результате вражеских атак, требующих значительных инвестиций на восстановление.

Недополучение средств замедляет восстановление энергогенерирующих объектов и снижает способность системы оперативно реагировать на новые вызовы.

Угроза развитию маневровых мощностей

В условиях военных рисков критически важным становится развитие маневровых и балансирующих мощностей — в частности, малой газовой генерации и систем накопления энергии (battery storage). Балансирующий рынок обеспечивает основной доход для объектов, оперативно реагирующих на дисбалансы в режиме реального времени.

Оплата за отпущенную электроэнергию задерживается на 12–18 месяцев, что делает запуск новых проектов экономически невыгодным. Поэтому накопление долгов создает риск потери способности балансировать энергосистему в критически важные моменты, когда ее устойчивость и гибкость определяют безопасность электроснабжения.

Предложения бизнес-сообщества

Эксперты Европейской бизнес ассоциации считают, что предыдущие меры по урегулированию задолженности были фрагментарными и не решали ее коренных причин.

Ассоциация предлагает комплексный подход:

применить механизмы взаимозачета (клиринга) для погашения части "закольцованных" долгов между участниками балансирующего рынка;

провести аудит перечня защищенных потребителей и пересмотреть критерии его формирования во избежание необоснованного расширения;

внедрить системные решения, которые предотвратят возникновение новых долгов и обеспечат финансовую дисциплину на балансирующем рынке.

Решение проблемы задолженностей является необходимым условием устойчивости энергосистемы, развития маневровых мощностей и надежного электроснабжения во время войны и в послевоенный период.

Напомним, долг на балансирующем рынке электроэнергии превысил 40 млрд. грн. и продолжает расти примерно на миллиард ежемесячно. Поэтому производители получают оплату за отпущенную электроэнергию с задержкой до 16 месяцев.