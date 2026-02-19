Запланована подія 2

Новости
Читати українською

16 месяцев без денег: почему производители электроэнергии ждут оплату свыше года

Рынок электроэнергии
Производители получают оплату за отпущенную электроэнергию с задержкой до 16 месяцев / Freepik

Долг на балансирующем рынке электроэнергии превысил 40 млрд. грн. и продолжает расти примерно на миллиард ежемесячно. Поэтому производители получают оплату за отпущенную электроэнергию с задержкой до 16 месяцев. Об этом во время встречи Energy Club рассказал начальник департамента стратегического планирования и аналитики НЭК "Укрэнерго" Александр Мартынюк.

"Задолженность на балансирующем рынке превышает 40 миллиардов гривен и продолжает расти со скоростью плюс минус миллиард в месяц. Это приводит к тому, что производитель получает плату за отпущенную энергию с лагом в 16 месяцев", — отметил Александр Мартынюк.

По его словам, естественным способом избежать такой ситуации является активная продажа электроэнергии на других сегментах рынка - по двусторонним договорам или на рынке "на сутки вперед" (РДН)"

НКРЭКУ к апрелю повысила прайс-кепы на рынке электроэнергии

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 16 января приняла решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Согласно постановлению, предельные цены установлены на следующем уровне:

  • на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке   максимальная цена теперь составляет 15 тысяч грн/МВтч, а минимальная — 10 грн/МВтч;
  • на балансирующем рынке   верхняя планка поднялась еще выше — до 16 тысяч грн/МВтч, тогда как минимум зафиксировано на уровне 0,01 грн/МВтч.

Такие меры призваны стабилизировать энергосистему и обеспечить ее гибкость в сложный зимний период.

Автор:
Степан Крьока