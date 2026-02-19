16 місяців без грошей: чому виробники електроенергії чекають оплату понад рік

Борг на балансуючому ринку електроенергії перевищив 40 млрд грн і продовжує зростати приблизно на мільярд щомісяця. Через це виробники отримують оплату за відпущену електроенергію із затримкою до 16 місяців. Про це під час час зустрічі Energy Club розповів начальник департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК “Укренерго” Олександр Мартинюк.

"Заборгованість на балансуючому ринку наразі перевищує 40 мільярдів гривень та продовжує зростати зі швидкістю плюс мінус мільярд на місяць. Це призводить до того, що виробник отримує плату за відпущену енергію з лагом у 16 місяців", — зазначив Олександр Мартинюк

За його словами, природним способом уникнути такої ситуації є активний продаж електроенергії на інших сегментах ринку — за двосторонніми договорами чи на ринку "на добу наперед" (РДН)"

НКРЕКП до квітня підвищила прайс-кепи на ринку електроенергії

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 16 січня ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.

Згідно з постановою, граничні ціни встановлені на наступному рівні:

на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку максимальна ціна тепер становить 15 тисяч грн/МВт·год, а мінімальна — 10 грн/МВт·год;

Такі заходи покликані стабілізувати енергосистему та забезпечити її гнучкість у найскладніший зимовий період.