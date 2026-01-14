Запланована подія 2

Рынок электроэнергии: долг перед "Укрэнерго" достиг рекордных 42 млрд гривен

электросети
Долг перед "Укрэнерго" достиг рекордных показателей. / Freepik

Прошлый год стал испытанием не только для физической устойчивости украинской энергосистемы, но и ее финансового фундамента. Задолженность перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке достигла рекордных значений – 42 млрд грн

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Долги перед "Укрэнерго"

Задолженность перед госкомпанией продемонстрировала стремительный скачок. К концу 2024 года этот показатель составлял 34,5 млрд грн, а в течение 2025 года сумма выросла на 21%. Финальная отметка в декабре 2025 года зафиксирована на уровне 42 млрд грн. Кривая долгов плавно, но уверенно поднималась вверх в течение всего года.

Цепная реакция

Проблема неплатежей носит зеркальный характер. Одновременно с ростом долгов перед оператором системы стремительно увеличилась и задолженность самого "Укрэнерго" перед другими участниками балансирующего рынка. Здесь темпы роста оказались еще выше – целых 36% в год.

Задолженность на балансирующем рынке 2025 год, график
Задолженность на балансирующем рынке 2025 год / Delo.ua

О балансирующем рынке

Балансирующий рынок электроэнергии - это специальный сегмент энергорынка, организованный оператором системы передачи (ОСП, "Укрэнерго"), который обеспечивает куплю-продажу электроэнергии для выравнивания баланса между спросом и предложением в реальном времени : сколько произведено, столько же должно быть мгновенно потреблено. Здесь заключаются соглашения для покрытия отклонений, возникающих в течение суток, чтобы предотвратить перегрузки и сбои в энергосистеме.

Напомним, 10 декабря 2025 года сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" задолжало ЧАО "Укргидроэнерго" 10 миллиардов гривен за услуги на балансирующем рынке.

Автор:
Татьяна Ковальчук