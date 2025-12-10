Задолженность "Укрэнерго" перед "Укргидроэнерго" на балансирующем рынке достигла 10 млрд грн

НЭК "Укрэнерго" задолжала ЧАО "Укргидроэнерго" 10 миллиардов гривен за услуги на балансирующем рынке.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. гендиректора гидроэнергетической компании Богдан Сухецкий.

По его словам, "Укргидроэнерго" ежедневно отдает свою энергию, чтобы получить деньги только через год.

"Ни одна компания не может себе позволить нести нагрузку в 10 млрд грн долгов, а мы, значит, как государственная компания, можем", - сказал Сухецкий во время Energy Security Dialogue 2025 от DiXi Group, прошедшего в Киеве.

Он подчеркнул, что перспективы закрытия этих долгов не ясны. Руководство "Укргидроэнерго" понимает, что никаких гарантий погашения нет, и компания оказалась в сложном положении: подача иска в суд может привести к дефолту "Укрэнерго", хотя они обязаны защищать собственные финансовые интересы и возвращать свои средства.

Руководитель "Укргидроэнерго" также добавил, что компания не может отказаться выдавать электронергию в сеть, обратив внимание, что в течение 11 месяцев этого года она получила около 38 тыс. диспетчерских команд на балансирующем рынке.

"Мы делаем все, чтобы поддержать энергосистему, а дальше уже государство, Минэнерго и все остальные должны балансировать эту историю между нами", - подчеркнул он.

Об "Укргидроэнерго"

ЧАО "Укргидроэнерго" – крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, 100% акций которой принадлежат государству. Она играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости и безопасности страны, эксплуатируя каскад гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций на реках Днепр и Днестр.

Компания играет ключевую роль в балансировке объединенной энергетической системы Украины, обеспечивая маневровую генерацию, системные и вспомогательные услуги, а также устойчивость энергетики в условиях полномасштабной войны.

В состав компании входят десять электростанций, в частности, Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

Напомним, на 20 ноября 2025 года задолженность участников балансирующего рынка перед национальным оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" достигла рекордной отметки, превысив 41 млрд грн.