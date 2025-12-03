Задолженность перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке достигла 41 млрд грн

На 20 ноября 2025 года задолженность участников балансирующего рынка перед национальным оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" достигла рекордной отметки, превысив 41 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ExPro.

С начала 2025 года общая задолженность перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросла на 18,6% - с 34,5 млрд грн до 41 млрд грн.

Этот кризис носит двусторонний характер, поскольку резко возросла и обратная задолженность.

Долг "Укрэнерго" перед участниками рынка также достиг рекордного показателя - 21 млрд грн в середине ноября.

По сравнению с началом текущего года долг оператора перед поставщиками и производителями вырос на 27%.

Таким образом, общий объем неуплаченных средств на балансирующем рынке свидетельствует о глубокой финансовой дисфункции в энергетическом секторе.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Европейский инвестиционный банк предоставил 136 миллионов евро НЭК "Укрэнерго". Большинство этих средств были привлечены для строительства антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.