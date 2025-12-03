Заборгованість перед "Укренерго" на балансуючому ринку досягла 41 млрд грн

Станом на 20 листопада 2025 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед національним оператором системи передачі НЕК "Укренерго" досягла рекордної позначки, перевищивши 41 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує ExPro.

З початку 2025 року загальна заборгованість перед "Укренерго" на балансуючому ринку зросла на 18,6% — з 34,5 млрд грн до 41 млрд грн.

Ця криза має двосторонній характер, оскільки різко зросла і зворотна заборгованість.

Борг "Укренерго" перед учасниками ринку також сягнув рекордного показника — 21 млрд грн у середині листопада.

У порівнянні з початком поточного року, борг оператора перед постачальниками та виробниками зріс на 27%.

Таким чином, загальний обсяг несплачених коштів на балансуючому ринку свідчить про глибоку фінансову дисфункцію в енергетичному секторі.

Заборгованість на балансуючому ринку, млрд грн

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Європейський інвестиційний банк надав 136 мільйонів євро НЕК "Укренерго". Більшість цих коштів було залучено для будівництва антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.