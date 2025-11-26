Європейський інвестиційний банк надав "Укренерго" €136 млн з 2022 року: куди йдуть кошти

З початку повномасштабного вторгнення Європейський інвестиційний банк надав 136 мільйонів євро НЕК "Укренерго". Більшість цих коштів було залучено для будівництва антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укренерго" за результатами зустрічі делегації ЄІБ з керівництвом компанії.

Зазначається, що на ній сторони обговорювали посилення захисту та відновлення української енергосистеми на тлі масових російських атак.

"ЄІБ є одним із ключових партнерів "Укренерго". Фінансування будівництва захисних споруд на наших критично важливих об'єктах – це той напрям, де підтримка ЄІБ є особливо відчутною", - наголосив Віталій Зайченко, голова правління НЕК "Укренерго".

Він акцентував увагу на тому, що після поновлення масованих російських атак надзвичайно важливим є продовження підтримки енергосистеми України міжнародною спільнотою.

"Щоб зберегти світло в українських домівках, ми повинні не лише підтримувати поточний темп аварійно-ремонтних робіт, а й прискорювати його. Це ж стосується і будівництва захисної інфраструктури", – підкреслив Зайченко.

Зі свого боку, Маттео Рівелліні, керівник відділу інвестицій для України в ЄІБ, зазначив, що масштаб та інтенсивність нещодавніх атак знову показують, наскільки важливо захищати енергетичну інфраструктуру України.

"ЄІБ залишається непохитно відданим підтримці України у цей складний період, допомагаючи забезпечити безперебійне електропостачання мільйонам людей", - додав він.

Про "Укренерго"

"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.

Серед основних напрямків діяльності компанії:

Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.

– диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу. Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.

– управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій. Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.

– активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи. Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.

– гарантія надійного енергопостачання країни. Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.

– розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень. Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.

До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.