Громади отримають доступ до €100 мільйонів від Європейського інвестбанку: куди підуть кошти

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє розпочати розподіл та використання другого траншу фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 100 мільйонів євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Як зазначається, рішення відкриває шлях для запуску механізму передачі державної субвенції безпосередньо територіальним громадам. Вперше ці кошти будуть спрямовані під гарантії фінансового інструменту Ukraine Facility Європейського Союзу.

Гроші будуть спрямовані на проєкти відновлення об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, постраждалої внаслідок збройної агресії РФ.

Зокрема, громади зможуть використати ці європейські кошти для ремонту:

Шкіл та дитячих садочків.

Лікарень та медичних закладів.

Житлово-комунальних об'єктів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що тепер громади мають весь необхідний інструментарій для негайного початку впровадження проєктів.

Загальний обсяг фінансування за Програмою відновлення України ІІІ складає 250 млн євро. Перший транш у розмірі 100 млн євро було ратифіковано у серпні 2024 року.

Нагадаємо, у вересні 2025 року розпочався відбір проєктів для фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ (транш B). Загальний бюджет цього етапу становить 100 млн євро, наданих Європейським інвестиційним банком.

Додамо, Україна вже отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для підтримки та відновлення основних міських послуг та задоволення потреб критичної та соціальної інфраструктури.