Новини
Дата публікації
ЄІБ виділив Україні 46,1 млн євро на відновлення міської інфраструктури

євро
ЄІБ виділив Україні 46,1 млн євро / Depositphotos

Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для підтримки та відновлення основних міських послуг та задоволення потреб критичної та соціальної інфраструктури. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету.

Фінансування спрямоване на підтримку енергоефективних громадських будівель, міського транспорту та забезпечення функціонування основних муніципальних послуг, які продовжують працювати попри війну.

Проєкти та міста-учасники

Фінансування розподілено між чотирма ключовими проєктами, які будуть впроваджуватися у Дніпрі, Кам'янському, Ковелі, Кременчуці, Києві, Луцьку, Львові, Миколаєві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Кореці, а саме:

  • Енергоефективність громадських будівель в Україні (4,8 млн євро). Модернізація шкіл, садків та лікарень: утеплення фасадів, заміна вікон та модернізація систем опалення у 3 містах;
  • Програма розвитку муніципальної інфраструктури (13,3 млн євро). Відновлення вуличного освітлення, модернізація водопостачання, утеплення шкіл та садків, рекультивація сміттєзвалища у 5 містах;
  • Міський громадський транспорт України та Міський громадський транспорт України 2 (28 млн євро). Закупівля рухомого складу громадського транспорту у 9 містах.

ЄІБ уже надав Україні понад 168 млн євро на проєкти з відновлення та розвитку соціальної та критичної інфраструктури, які впроваджуються під координацією Мінрозвитку громад та територій України.

Фінансування стало можливим завдяки ініціативі ЄС Ukraine Facility та залученню коштів під гарантії Європейської Комісії.

Додамо, в липні ЄІБ надав новий пакет фінансування для України на загальну суму 600 млн євро. Кошти спрямують на відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку малого бізнесу та реконструкцію громад.

Автор:
Тетяна Гойденко