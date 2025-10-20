Громади подали майже 700 заявок на фінансування проєктів з відновлення України: які регіони в лідерах

Вже 331 громада подала загалом 677 заявок на фінансування проєктів відновлення в межах спільних програм з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ці програми включають "Надзвичайну кредитну програму для відновлення України", "Програму з відновлення України" та "Програму відновлення України ІІІ Транш В". Загальна сума коштів у межах фінансових програм становить 150 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Програми ЄІБ спрямовані на відбудову соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів та забезпечення муніципальним житлом. За даними Мінрозвитку, наразі фокус "Програми відновлення України ІІІ" зосереджений на прифронтових громадах.

Усі заявки пройшли автоматичну перевірку у цифровій системі DREAM відповідно до критеріїв програми, що забезпечує прозорість відбору.

Ключові умови фінансування та суми

Кошти надаються громадам у вигляді субвенції з державного бюджету на безповоротній основі. Фінансова підтримка надаватиметься проєктам з граничною вартістю 5 млн євро (в еквіваленті національної валюти). При цьому обов'язковою умовою є внесок громад у розмірі не менше 23% співфінансування.

Розподіл 677 проєктів за напрямами:

системи опалення, водопостачання, водовідведення та мереж розподіленої генерації — 223 проєкти;

укриття в закладах дошкільної освіти й закладах охорони здоров'я — 121 проєкт;

будівництво медичних закладів — 121 проєкт;

завершення будівництва шкіл і садочків з високою готовністю — 114 проєктів;

створення доступного середовища у межах проєкту "Рух без бар'єрів" — 44 проєкти;

укриття в громадах — 26 проєктів;

центри безпеки — 16 проєктів;

фабрики-кухні для шкільного харчування — 8 проєктів;

будівництво житла для ВПО — 4 проєкти.

Регіони-лідери

У територіальному розрізі найбільше проєктів розробили:

Львівська область — 60 проєктів; Київська область — 53 проєкти; Харківська область — 50 проєктів; Одеська область — 47 проєктів; Полтавська область і Дніпропетровська область (ділять 5-те місце) — 42 проєкти.

Загалом у межах "Програми відновлення України" вже схвалено до реалізації 128 проєктів на суму близько 4,5 млрд грн. Усі вони були подані громадами через цифрову систему DREAM, яка забезпечила їхню прозору пріоритезацію.

Нагадаємо, ПРООН та Європейський інвестиційний банк підписали нові угоди для прискорення відновлення та модернізації соціальної і критичної інфраструктури в Україні.