Общины подали около 700 заявок на финансирование проектов по восстановлению Украины: какие регионы в лидерах

Уже 331 община подала в общей сложности 677 заявок на финансирование проектов восстановления в рамках совместных программ с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Эти программы включают "Чрезвычайную кредитную программу для восстановления Украины", "Программу по восстановлению Украины" и "Программу восстановления Украины ІІІ Транш В". Общая сумма средств в рамках финансовых программ составляет 150 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Программы ЕИБ направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем. По данным Минразвития, фокус "Программы восстановления Украины ІІІ" сосредоточен на прифронтовых общинах.

Все заявки прошли автоматическую проверку в цифровой системе DREAM в соответствии с критериями программы, обеспечивающей прозрачность отбора.

Ключевые условия финансирования и суммы

Денежные средства предоставляются общинам в виде субвенции из государственного бюджета на безвозвратной основе. Финансовая поддержка будет предоставляться проектам с предельной стоимостью 5 млн. евро (в эквиваленте национальной валюты). При этом обязательным условием является вклад общин в размере не менее 23% софинансирования.

Распределение 677 проектов по направлениям:

системы отопления, водоснабжения, водоотвода и сетей распределенной генерации - 223 проекта;

укрытие в учреждениях дошкольного образования и учреждениях здравоохранения - 121 проект;

строительство медицинских учреждений - 121 проект;

завершение строительства школ и садов с высокой готовностью - 114 проектов;

создание доступной среды в рамках проекта "Движение без барьеров" - 44 проекта;

укрытие в общинах - 26 проектов;

центры безопасности - 16 проектов;

фабрики-кухни для школьного питания - 8 проектов;

строительство жилья для ВПЛ — 4 проекта.

Регионы-лидеры

В территориальном разрезе больше всего проектов разработали:

Львовская область - 60 проектов; Киевская область - 53 проекта; Харьковская область - 50 проектов; Одесская область - 47 проектов; Полтавская область и Днепропетровская область (делят 5-е место) - 42 проекта.

В рамках "Программы восстановления Украины" уже одобрено к реализации 128 проектов на сумму около 4,5 млрд грн. Все они были представлены общинами через цифровую систему DREAM, обеспечившую их прозрачную приоритезацию.

Напомним, ПРООН и Европейский инвестиционный банк подписали новые соглашения по ускорению восстановления и модернизации социальной и критической инфраструктуры в Украине.