Общины подали около 700 заявок на финансирование проектов по восстановлению Украины: какие регионы в лидерах
Уже 331 община подала в общей сложности 677 заявок на финансирование проектов восстановления в рамках совместных программ с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Эти программы включают "Чрезвычайную кредитную программу для восстановления Украины", "Программу по восстановлению Украины" и "Программу восстановления Украины ІІІ Транш В". Общая сумма средств в рамках финансовых программ составляет 150 млн евро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Программы ЕИБ направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем. По данным Минразвития, фокус "Программы восстановления Украины ІІІ" сосредоточен на прифронтовых общинах.
Все заявки прошли автоматическую проверку в цифровой системе DREAM в соответствии с критериями программы, обеспечивающей прозрачность отбора.
Ключевые условия финансирования и суммы
Денежные средства предоставляются общинам в виде субвенции из государственного бюджета на безвозвратной основе. Финансовая поддержка будет предоставляться проектам с предельной стоимостью 5 млн. евро (в эквиваленте национальной валюты). При этом обязательным условием является вклад общин в размере не менее 23% софинансирования.
Распределение 677 проектов по направлениям:
- системы отопления, водоснабжения, водоотвода и сетей распределенной генерации - 223 проекта;
- укрытие в учреждениях дошкольного образования и учреждениях здравоохранения - 121 проект;
- строительство медицинских учреждений - 121 проект;
- завершение строительства школ и садов с высокой готовностью - 114 проектов;
- создание доступной среды в рамках проекта "Движение без барьеров" - 44 проекта;
- укрытие в общинах - 26 проектов;
- центры безопасности - 16 проектов;
- фабрики-кухни для школьного питания - 8 проектов;
- строительство жилья для ВПЛ — 4 проекта.
Регионы-лидеры
В территориальном разрезе больше всего проектов разработали:
- Львовская область - 60 проектов;
- Киевская область - 53 проекта;
- Харьковская область - 50 проектов;
- Одесская область - 47 проектов;
- Полтавская область и Днепропетровская область (делят 5-е место) - 42 проекта.
В рамках "Программы восстановления Украины" уже одобрено к реализации 128 проектов на сумму около 4,5 млрд грн. Все они были представлены общинами через цифровую систему DREAM, обеспечившую их прозрачную приоритезацию.
Напомним, ПРООН и Европейский инвестиционный банк подписали новые соглашения по ускорению восстановления и модернизации социальной и критической инфраструктуры в Украине.