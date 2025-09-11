- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина открывает доступ к финансированию ЕИБ более чем на 908 млн евро: на какие проекты направят средства
Украина открывает доступ к финансированию от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму более 908 млн. евро. Эти средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.
Документ подписал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Общая сумма гарантий ЕИБ в новом мандате Ukraine Investment Framework (UIF) - 2 млрд евро. Обновленная процедура значительно ускоряет доступ к финансированию, поскольку теперь проекты консолидируются и утверждаются совместно.
Финансирование стало возможным благодаря инструменту Ukraine Facility, разработанному Европейским Союзом, предоставляющим Украине отдельные финансовые гарантии. Это обеспечивает непрерывную поддержку ключевых инвестиционных проектов.
Средства будут направлены на:
- программу развития городской инфраструктуры;
- проект модернизации украинской железной дороги;
- чрезвычайную кредитную программу по восстановлению Украины;
- городской общественный транспорт;
- городской общественный транспорт Украины II;
- транспортная связь в Украине Фаза I;
- энергоэффективность общественных зданий; программу обновления Украины.
Это соглашение является важным шагом к финансовой стабильности и восстановлению страны. Она позволит эффективно восстанавливать объекты и приблизит Украину к европейской интеграции.
Напомним, с 10 по 30 сентября 2025 г. начался отбор проектов для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком.