Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Наличный курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,55

48,39

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина открывает доступ к финансированию ЕИБ более чем на 908 млн евро: на какие проекты направят средства

Алексей Кулеба
Алексей Кулеба подписал письмо о внесении изменений в финансовые соглашения с ЕИБ. / Минрозвития общин и территорий.

Украина открывает доступ к финансированию от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму более 908 млн. евро. Эти средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ подписал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Общая сумма гарантий ЕИБ в новом мандате   Ukraine Investment Framework (UIF) - 2 млрд евро. Обновленная процедура значительно ускоряет доступ к финансированию, поскольку теперь проекты консолидируются и утверждаются совместно.

Финансирование стало возможным благодаря инструменту Ukraine Facility, разработанному Европейским Союзом, предоставляющим Украине отдельные финансовые гарантии. Это обеспечивает непрерывную поддержку ключевых инвестиционных проектов.

Средства будут направлены на:

  • программу развития городской инфраструктуры;
  • проект модернизации украинской железной дороги;
  • чрезвычайную кредитную программу по восстановлению Украины;
  • городской общественный транспорт;
  • городской общественный транспорт Украины II;
  • транспортная связь в Украине Фаза I;
  • энергоэффективность общественных зданий; программу обновления Украины.

Это соглашение является важным шагом к финансовой стабильности и восстановлению страны. Она позволит эффективно восстанавливать объекты и приблизит Украину к европейской интеграции.

Напомним, с 10 по 30 сентября 2025 г. начался отбор проектов для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком.

Автор:
Татьяна Ковальчук