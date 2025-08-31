Швейцария инвестирует более $116 млн в проекты восстановления Украины

Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Швейцарские инвестиции в восстановление

Швейцария выделяет более $116 млн на проекты по восстановлению и развитию Украины в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Швейцарской Конфедерацией (SECO). Финансирование включает сферы энергетики, инфраструктуры, жилья, здравоохранения, образования и гуманитарного разминирования, а старт проектов запланирован уже этой осенью.

Большинство проектов — более 80% от общей суммы, координируемой Министерством развития общин и территорий Украины. Их стоимость превышает $95 млн из $116 млн, выделенных правительством Швейцарии. Среди ключевых направлений:

Железнодорожная сфера: создание предприятия по производству крепежных систем в Кременчуге для перехода на европейский путь и производство контактных проводов для электрификации железной дороги.

создание предприятия по производству крепежных систем в Кременчуге для перехода на европейский путь и производство контактных проводов для электрификации железной дороги. Жилищная сфера: строительство модульных домов для внутренне перемещенных лиц в Виннице и Сумской области, а также замена окон в поврежденных домах Харькова и восточных областей.

Эти проекты отвечают государственным стратегиям и политике обновления, направленные на восстановление социальной и критической инфраструктуры и улучшение жилищных условий. Они будут реализовываться не только в мирных регионах, но и прифронтовых и деоккупированных территориях.

Привлечение швейцарского бизнеса стало возможным благодаря межправительственному соглашению между Украиной и Швейцарией. Поддержка бизнеса способствует не только восстановлению и развитию украинской инфраструктуры, но и создает новые рабочие места и укрепляет экономику местных общин.

Напомним, правительство направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд. грн. направлены на преодоление последствий войны.