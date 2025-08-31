Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Швейцария инвестирует более $116 млн в проекты восстановления Украины

доллары валюта
Швейцарские инвестиции в Украину

Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Швейцарские инвестиции в восстановление

Швейцария выделяет более $116 млн на проекты по восстановлению и развитию Украины в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Швейцарской Конфедерацией (SECO). Финансирование включает сферы энергетики, инфраструктуры, жилья, здравоохранения, образования и гуманитарного разминирования, а старт проектов запланирован уже этой осенью.

Большинство проектов — более 80% от общей суммы, координируемой Министерством развития общин и территорий Украины. Их стоимость превышает $95 млн из $116 млн, выделенных правительством Швейцарии. Среди ключевых направлений:

  • Железнодорожная сфера: создание предприятия по производству крепежных систем в Кременчуге для перехода на европейский путь и производство контактных проводов для электрификации железной дороги.
  • Жилищная сфера: строительство модульных домов для внутренне перемещенных лиц в Виннице и Сумской области, а также замена окон в поврежденных домах Харькова и восточных областей.

Эти проекты отвечают государственным стратегиям и политике обновления, направленные на восстановление социальной и критической инфраструктуры и улучшение жилищных условий. Они будут реализовываться не только в мирных регионах, но и прифронтовых и деоккупированных территориях.

Привлечение швейцарского бизнеса стало возможным благодаря межправительственному соглашению между Украиной и Швейцарией. Поддержка бизнеса способствует не только восстановлению и развитию украинской инфраструктуры, но и создает новые рабочие места и укрепляет экономику местных общин.

Напомним, правительство направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд. грн. направлены на преодоление последствий войны.

Автор:
Ольга Опенько