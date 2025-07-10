Восстановление и модернизация Украины потребуют 1 триллион долларов в течение 14 лет

Послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется не менее 1 триллиона долларов США. Об этом он сказал, выступая на заседании Украинской платформы доноров в рамках конференции по восстановлению Украины URC-2025.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам главы правительства, украинская концепция восстановления предполагает создание двух отдельных финансовых фондов.

Первый — "Фонд Украина" объемом 540 млрд долларов. Именно в такую сумму Всемирный банк оценивает стоимость восстановления страны. Источниками наполнения фонда должны стать конфискованные российские активы и специальный налог на экспорт российских сырьевых товаров.

Второй – Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 млрд долларов. Его цель – привлечение инвестиций европейского частного сектора в украинскую экономику, в частности в производство.

Премьер также отметил две ключевые задачи в ближайшей перспективе: поддержку и усиление санкций против России, а также обеспечение стабильного финансирования для противостояния агрессии и преодоления ее последствий.

"Совместными с партнерами усилиями Украина преодолела большинство финансовых вызовов. Мы запустили финансовый механизм ERA для использования российских замороженных активов. Выполняем программу с МВФ. Есть достаточный объем ресурсов, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета в 2025 году", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, уже ведется работа с партнерами по финансированию на 2026 и 2027 годы. Украина предлагает Евросоюзу новую форму сотрудничества: инвестирование в общую безопасность через софинансирование украинской армии. Расходы на оборону в условиях войны оцениваются в 100–120 млрд долларов ежегодно. В случае достижения мира содержание Вооруженных сил обойдется около 50 млрд евро в год, половину из которых правительство рассчитывает получить от ЕС.

Добавим, что на февраль 2025 года, по предварительным оценкам отмечалось, что после завершения войны восстановление Украины может обойтись в 500 миллиардов евро и замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования.