BlackRock перестала искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины — Bloomberg

Американский инвестиционный гигант BlackRock прекратил работу над созданием многомиллиардного фонда восстановления Украины еще в начале 2025 года из-за смены политического контекста в США после победы Дональда Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Планировалось, что фонд будет официально представлен во время Конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться 10-11 июля в Риме. Однако еще в январе BlackRock решила приостановить переговоры с потенциальными институциональными инвесторами из-за отсутствия достаточного интереса на фоне растущей неопределенности долгосрочной поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Фонд, инициированный в 2023–2024 годах при участии вице-председателя BlackRock Филиппа Гильдебранда, имел целью привлечь не менее 500 миллионов долларов от правительств и банков развития, а также около 2 миллиардов — от частных инвесторов.

В общем, ожидалось, что консорциум сможет мобилизовать инвестиции на сумму более 15 миллиардов долларов в рамках послевоенного восстановления Украины. По оценкам Всемирного банка потребности Украины в восстановлении после вторжения России превышают 500 миллиардов долларов.

Несмотря на первоначальную поддержку со стороны правительств Германии, Италии и Польши, фонд так и не получил финансирования со стороны США. В декабре 2024 года среди его спонсоров Соединенные Штаты отсутствовали. Как отмечают источники, именно политическая риторика нового президента Дональда Трампа, в том числе намеки на прекращение военной и финансовой помощи Украине, оказала значительное влияние на решение инвесторов.

Спикер BlackRock подтвердил, что компания завершила свою безвозмездную консультационную работу по созданию Фонда развития Украины еще в 2024 году и пока не участвует ни в каких активных договоренностях с украинским правительством.

По информации издания, Франция работает над альтернативной инициативой для создания фонда взамен свернутой программе BlackRock. Однако, по словам источников, без участия США успеваемость новой схемы пока под вопросом.

Напомним, что в мае 2023 года Министерство экономики Украины подписало договор с BlackRock Financial Market Advisory о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины.