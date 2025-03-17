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Британские инвесторы готовы вкладывать средства в восстановление Украины
Великобритания выразила готовность инвестировать в восстановление Украины и привлекать свои компании в проекты реконструкции.
Об этом стало известно по итогам рабочего визита первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Алены Шкрум в Великобританию, пишет Министерство развития общин и территорий Украины.
Во встрече приняли участие члены британского правительства и представители бизнеса, среди которых более 25 крупнейших инвестиционных фондов и корпораций, представленных на Лондонской фондовой бирже. Обсуждались перспективы британских инвестиций в транспорт, инфраструктуру и общее восстановление Украины.
В ходе переговоров были определены приоритеты сотрудничества на 2025 год, включая реконструкцию критической инфраструктуры и страхование от военных рисков.
Также обсуждался вопрос страхования судов, входящих в порты Большой Одессы и другие украинские порты.
Кроме того, украинская делегация приняла участие в дискуссии G2G по поводу партнерства правительств Великобритании и Украины в восстановлении экономики. А на конференции Wilton Park представители британского правительства, Еврокомиссии, международных банков и бизнес-ассоциаций обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины.
По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро, а замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования восстановления нашей страны.