Британські інвестори готові вкладати кошти у відбудову України

Велика Британія висловила готовність інвестувати у відновлення України та залучати свої компанії до проєктів реконструкції.

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Про це стало відомо за підсумками робочого візиту першої заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум до Великої Британії, пише Міністерство розвитку громад та територій України.

У зустрічі брали участь члени британського уряду та представники бізнесу, серед яких понад 25 найбільших інвестиційних фондів і корпорацій, представлених на Лондонській фондовій біржі. Обговорювалися перспективи британських інвестицій у транспорт, інфраструктуру та загальну відбудову України.

У ході перемовин були визначені пріоритети співпраці на 2025 рік, включаючи реконструкцію критичної інфраструктури та страхування від воєнних ризиків.

Також обговорювалося питання страхування суден, що заходять у порти Великої Одеси та інші українські порти.

Крім того, українська делегація взяла участь у дискусії G2G щодо партнерства урядів Великої Британії та України у відновленні економіки. А на конференції Wilton Park представники британського уряду, Єврокомісії, міжнародних банків та бізнес-асоціацій обговорили подальші кроки щодо підтримки України.

Додамо, що за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро, а заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування відбудови нашої країни.