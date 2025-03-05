Відбудова Харкова: підписано меморандум з європейським забудовником Ten Brinke Group B.V.

Харків підписав меморандум про співпрацю з європейським забудовником Ten Brinke Group B.V.

По це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Харків активно працює над майбутнім відновленням

Під час зустрічі мер Харкова та генеральний директор і голова правління Ten Brinke Group B.V. Альберт тен Брінке обговорили подальші кроки щодо відновлення міста та участь компанії в процесі його реконструкції.

Терехов наголошує, що компанія вже надає гуманітарну допомогу Харкову, зокрема безкоштовно передаючи вікна для встановлення у пошкоджених внаслідок російських обстрілів житлових будинках.

Альберт тен Брінке зазначив, що компанія готова поділитися своїм досвідом і допомогти місту в розробці проєктів, орієнтуючись на найкращі європейські практики.

Харків розробляє план розвитку

Харків завжди був і залишається важливим науковим та індустріальним центром України, і наразі місто розробляє стратегічний план розвитку спільно з Фундацією Нормана Фостера, наголошує Терехов.

У рамках цього плану передбачено:

будівництво нових житлових комплексів;

наукового парку;

індустріальних зон;

розробку економічної стратегії відновлення міста за участю фахівців з провідних світових університетів.

"Сьогодні житла потребують 160 тисяч осіб, а також ще 200 тисяч переселенців, які переїхали до Харкова. Ми розглядаємо різні програми відновлення житла, зокрема муніципальне будівництво за підтримки наших міжнародних партнерів», - підсумував Терехов.

Про Ten Brinke Group B.V.

Ten Brinke Group B.V. має понад 120-річну історію та спеціалізується на будівництві житлових комплексів, комерційних будівель, лікарень, офісів і соціального житла, що є головним напрямком у процесі відбудови Харкова.

Зазначимо, Харків значно постраждав від російської агресії. Пошкоджено 8,3 тис. будинків, без житла залишились160 тис. людей.

Нагадаємо, Харківська область щомісяця вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна щонайменше 800 нових випадків, більшість з яких - це житлові приміщення. Область є другою в Україні за масштабами завданих руйнувань.