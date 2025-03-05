Восстановление Харькова: подписан меморандум с европейским застройщиком Ten Brinke Group BV

Харьков подписал меморандум о сотрудничестве с европейским застройщиком Ten Brinke Group BV

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Харьков активно работает над будущим восстановлением

В ходе встречи мэр Харькова и генеральный директор и председатель правления Ten Brinke Group BV Альберт тен Бринке обсудили дальнейшие шаги по восстановлению города и участию компании в процессе его реконструкции.

Терехов отмечает, что компания уже оказывает гуманитарную помощь Харькову, в том числе бесплатно передавая окна для установки в поврежденных в результате российских обстрелов жилых домах.

Альберт тен Бринке отметил, что компания готова поделиться своим опытом и помочь городу в разработке проектов, ориентируясь на лучшие европейские практики.

Харьков разрабатывает план развития

Харьков всегда был и остается важным научным и индустриальным центром Украины, и сейчас город разрабатывает стратегический план развития совместно с Фондом Нормана Фостера, отмечает Терехов.

В рамках этого плана предусмотрено:

строительство новых жилых комплексов;

научного парка;

индустриальных зон;

разработка экономической стратегии восстановления города с участием специалистов ведущих мировых университетов.

"Сегодня в жилье нуждаются 160 тысяч человек, а также еще 200 тысяч переселенцев, переехавших в Харьков. Мы рассматриваем различные программы восстановления жилья, в частности муниципальное строительство при поддержке наших международных партнеров", — подытожил Терехов.

О Ten Brinke Group BV

Ten Brinke Group BV имеет более чем 120-летнюю историю и специализируется на строительстве жилых комплексов, коммерческих зданий, больниц, офисов и социального жилья, что является главным направлением в процессе восстановления Харькова.

Харьков значительно пострадал от российской агрессии. Повреждены 8,3 тыс. домов, без жилья остались 160 тыс. людей.

Напомним, Харьковская область ежемесячно вносит в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества по меньшей мере 800 новых случаев, большинство из которых – это жилые помещения. Область является второй в Украине по масштабам нанесенных разрушений.