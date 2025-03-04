Харьковская область ежемесячно фиксирует не менее 800 новых случаев уничтожения жилья

Харьковская область каждый месяц вносит в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества не менее 800 новых случаев, большинство из которых – это жилые помещения. Область является второй в Украине по масштабам нанесенных разрушений.

Об этом сообщает глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, Харьковская область занимает второе место среди областей Украины по объему разрушений. Российские войска нанесли ущерб более 42 тысяч объектов в регионе. Однако регион на первом месте по количеству поданных заявлений на компенсацию в рамках программы "єВідновлення" — по состоянию на конец февраля жители области подали более 60 тыс. заявлений о выплатах. Почти 2,5 тыс. заявлений подано за последний месяц. Из этого количества 48,1 тыс. заявлений касаются компенсации за поврежденное жилье, а 12,6 тыс. – за уничтоженное.

"Харьковская область — печальный лидер по количеству поданных заявлений на "єВідновлення" с мая 2023 года. Даже по Донецкой области цифры меньше", — подытожила нардепка.

Шуляк отметила, что жители 12-этажного дома в центре Харькова, который был разрушен вражеским дроном 2 марта, в результате чего погибли три человека, имеют право на получение компенсации по программе "єВідновлення", для чего им необходимо подать соответствующие заявления.

Она также подчеркнула, что по Украине общее количество объектов недвижимого имущества, внесенного в соответствующий реестр, составляет около 260 тыс. объектов. Подавляющее большинство из них – жилые. Владельцам такого жилья государство согласовало выплаты на ремонты и покупку нового жилья на общую сумму более 30 млрд гривен.

Компенсации за уничтоженное жилье для ВПЛ

В рамках программы "єВідновлення" 50 семей ВПЛ уже приобрели новое жилье за жилищные сертификаты, а 2,5 тысячи подали заявки на бронирование средств. В начале февраля на счета Минразвития поступило первое 4,3 миллиарда гривен для последующей оплаты жилищных сертификатов. По результатам недели работы компенсаций – первые 50 семей реализовали сертификаты, приобрели новое жилье. Это стало возможным благодаря решению правительства о перераспределении 15 млрд гривен в рамках программы "єВідновлення". За эти деньги 10 тысяч семей смогут получить финансовую поддержку для покупки нового жилья.

Еще 2,5 тысяч – подали заявки на бронирование средств, и сейчас происходит техническая часть, после которой люди смогут оперативно приобрести новые квартиры или дома. За последние два года государство выплатило украинцам 17,5 млрд грн компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье — почти 90 тысяч семей получили возможность восстановить свои дома.

Напомним, Зеленский давал две недели Кабинету Министров на создание программы поддержки ВПЛ. Также президент отметил сотрудничество с международными партнерами в решении жилищных проблем для миллионов ВПЛ.