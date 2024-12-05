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Общество
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Правительство выделило почти 3 млрд грн на укрытие в учебных заведениях Харьковщины

2,7 млрд гривен выделено на строительство и реконструкцию укрытий
Шмыгаль вместе с правительственной командой посетил строительство защитного сооружения. Фото прессслужба Кабмина

Правительство выделило 2,7 млрд гривен на строительство и реконструкцию укрытий в учебных заведениях Харьковщины. Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

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"Приоритетным направлением работы правительства остается создание безопасных условий для обучения", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время осмотра строительства и реконструкции укрытий учебных заведений в Харьковской области.

Какие строительства были проинспектированы

Денис Шмыгаль вместе с правительственной командой посетил строительство защитного сооружения одного из лицеев в Харьковской области, где учится около полутысячи учащихся.

Премьер-министр отметил, что это укрытие будет двойное назначение: в мирное время там можно будет проводить внешкольные кружки, мастер-классы, семинары и тренинги.

Кроме того, глава правительства осмотрел строительство укрытия заведения дошкольного образования.

Это сооружение будет иметь 4 основных учебных помещения, медицинский пункт, столовую, санитарные комнаты. Сам садик будет оборудован двумя централизованными источниками электрического питания, а также генератором .

Фото 2 — Правительство выделило почти 3 млрд грн на укрытие в учебных заведениях Харьковщины
Фото 3 — Правительство выделило почти 3 млрд грн на укрытие в учебных заведениях Харьковщины
Фото 4 — Правительство выделило почти 3 млрд грн на укрытие в учебных заведениях Харьковщины
Фото 5 — Правительство выделило почти 3 млрд грн на укрытие в учебных заведениях Харьковщины
Фото 6 — Правительство выделило почти 3 млрд грн на укрытие в учебных заведениях Харьковщины

Delo.ua сообщало, что в Украине открыли первое укрытие, деньги на обустройство которого собрали через платформу United24. Хранилище расположено в Тузловской школе в Одесской области.

Автор:
Ольга Опенько